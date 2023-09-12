〈財報〉甲骨文Q1營收、 Q2財測均遜色 盤後挫逾9%

軟體供應商甲骨文 (ORCL-US) 周一 (11 日) 公布第一季營收和第二季營收預測均遜於預期，導致盤後股價下挫 9%。

近時確認，甲骨文周一小幅收高 0.31%，盤後下挫 9.24%，報每股 115 美元。

FY 2024 Q2 財測關鍵數據 vs. 華爾街預期 (LSEG 調查的分析師共識)

營收：年增 5% 至 7% vs. 132.8 億美元，即年增 8%

EPS：調整後 1.30 美元至 1.34 美元 vs.1.33 美元

F2023 Q1(8/31 止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (LSEG 調查的分析師共識)

EPS：調整後 1.19 美元 vs. 1.15 美元

營收：年增 9% 至 124.5 億美元 vs. 124.7 億美元

純益：24.2 億美元或每股 86 美分 (去年同期純益 15.5 億美元或每股 56 美分)

甲骨文執行長 Safra Catz 在電話會議上表示，甲骨文 2022 年 6 月完成 282 億美元收購電子病歷軟體公司 Cerner 的交易，目前甲骨文正處於將 Cerner 公司加速轉向雲端化的階段，從而減緩 Cerner 營收增長。

「顧客從購買預先的授權許可，轉向雲端訂閱，這種轉變會對 Cerner 增長率帶來一些短期阻力。」

細部營收 vs. 華爾街預期

雲端服務和授權支援：年增 13% 至 95.5 億美元 vs. 94.4 億美元 (StreetAccount 查訪共識)

雲端授權和本地部署：年降 10% 至 8.09 億美元 vs. 8.927 億美元 (StreetAccount 查訪共識)

硬體營收：年減 6% 至 7.14 億美元 vs. 7.396 億美元 (StreetAccount 查訪共識)

雲端基礎設施：年增 66% 至 15 億美元 (較前季 76% 年增率下降)

甲骨文的雲端基礎設施規模仍小於亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌 (GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US)。

甲骨文董事長兼技術長 Larry Ellison 表示：「截至今日，開發人工智慧 (AI) 的企業簽署的契約已買下甲骨文 Gen2 Cloud 超過 40 億美元的容量，這是我們第四季末預定的容量的兩倍。」

甲骨文在第一財季宣布在其雲端人力資本管理 (HCM) 推出新數據庫硬體、Micros POS 工作站 (銷售時點情報系統)，以及 AI 功能。

Ellison 指出，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 近日成立的 xAI 新創公司也將採用甲骨文的雲端服務。Ellison 擁有特斯拉 (TSLA-US) 持股，也曾擔任特斯拉董事直至 2022 年 8 月。

不計周一盤後走勢，甲骨文股價今年迄今已上漲 55%，同期 S&P 500 指數約上漲 17%。