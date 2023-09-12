統計：截至8月特斯拉連續3個月為最被放空美股

證券借貸數據公司 Hazeltree 在周二 (12 日) 的報告中指出，特斯拉 (TSLA-US) 8 月為連續第 3 個月位居最被放空的美國個股榜首。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 的報告顯示，該汽車製造商的 Dojo 超級電腦可能會提升特斯拉的市值，之後特斯拉股價周一 (11 日) 上漲超過 5%。

空頭押注該公司股價會下跌。

追踪全球 12000 支股票的 Hazeltree 表示，上個月被放空第二多和第三多的股票分別是 Charter Communications (CHTR-US) 和蘋果 (AAPL-US)。

研究公司 Whale Wisdom 編製的數據顯示，6 月 30 日向美國證券交易委員會 (SEC) 披露了一系列不同的放空特斯拉的策略。

其中包括持有股票多頭和空頭部分的基金投資人：Diamond Hill、Leuthold Funds 和 Forum Funds。黑石基金中的一支基金也帶有其他對沖基金和投資經理的空頭部位。

對沖基金 AQR Capital Management 和投資管理公司 Federated Hermes 持有的交易，是在藉由抵消不同資產類別價格的上漲和下跌來規避市場風險。

根據艾薩克森 (Walter Isaacson) 最近撰寫的馬斯克傳記，特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 周一在其社交媒體平台 X 上發布了對微軟聯合創始人比爾蓋茲 (Bill Gates) 持有該公司空頭部位的反應。

他在貼文中指出，「像蓋茲那樣做空特斯拉，只有在公司破產的情況下才能獲得最高回報！」

高盛本周的一份報告顯示，對沖基金最近幾周一直在快速放空美國股票，空頭部位總額達到 6 個月來的最高值。

高盛報告顯示，截至 9 月 8 日的財年，對沖基金淨放空非必需消費品股票，其中包括特斯拉。

對沖基金 Blackbird Capital 創始人伊佐 (Dan Izzo) 表示：「老實說，我只在放空特斯拉時賠錢。」他沒有透露自己目前是否持有特斯拉部位。

他說，「不是因為我的觀點是錯誤的，而是因為市場非理性的持續時間，可能比能夠證明我是正確的還要更長。」