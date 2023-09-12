甲骨文雲服務增幅放緩，歐、美兩大造紙&包裝大廠宣布合併!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 20 分)

■道瓊指數：下跌 -35，跌幅 -0.10% 至 34977。

■那斯達克 100 指數：下跌 -39.25，跌幅 -0.25% 至 15635.00。

■標普 500 指數：下跌 -8.75，跌幅 -0.19% 至 4530.75。

【今日總經數據】

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二、美股盤前關注重點

1. 歐、美兩大造紙 & 包裝大廠宣布合併：Smurfit Kappa 和 WestRock(WRK.US) 兩家公司今日宣布合併，Smurfit 在 22 個歐洲國家和 13 個南美洲、中美洲和北美洲開展業務，是歐洲最大的紙張和包裝生產商，而 WestRock 則是美國第二大包裝公司，成為全球前幾大的包裝巨頭。合併後將命名為 Smurfit WestRock，註冊地位於愛爾蘭，全球總部位於都柏林，它將在紐約證券交易所上市，合併後 WestRock 股份將佔 49.6%，Smurfit Kappa 佔 50.4%，消息公布後 Smurfit Kappa 在歐股下跌 12%。

2. 甲骨文 Q1 雲收入增長放緩，盤前大跌 9.9%：甲骨文 (ORCL.US) 昨日盤後公布 2024 財年 Q1 季報，季度收入達 124.5 億美元，略低於市場預期的 124.7 億美元，EPS 為 1.19 美元，高於市場預期的 1.15 美元。

季報焦點：(1) 季度雲收入達 46 億美元，YOY 增長 29%，明顯低於 2024 財年 Q4 的 YOY 增長 55%。(2) 甲骨文的雲基礎設施業務收入達 15 億美元，YOY 增長 66%，遠超競爭對手。(3) 董事長兼首席技術長 Larry Ellison 表示，人工智能開發公司已向甲骨文平台購買超過 40 億美元的容量，為截至 5 月上季度末預定金額的 2 倍。(4) 派發季度股息每股 0.4 美元。

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3. 摩根士丹利調升特斯拉評級，Dojo 價值超過 5000 億美元：摩根士丹利 (MS.US) 近期調升特斯拉評級至增持，主因看好特斯拉內部設計的超級電腦 Dojo，主要用於訓練每輛特斯拉汽車內的自動駕駛系統，認為 Dojo 可為特斯拉的企業價值增加 5000 億美元。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊