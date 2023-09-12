中國影視半年報觀察 電影賺錢 劇集少利 冷暖不同天

中國暑期檔結束，各大影視公司交出上半年財報答卷，電影公司的營收保持正成長，但劇集公司下滑，冷暖不同天。

《娛樂資本論》統計了 33 家上市影視公司半年報，從總量來看，影視公司賺錢更多了，扣除完美世界的遊戲業務後，33 家影視公司上半年總收入為人民幣（下同）554.1 億元，總利潤 41.29 億元。

電影公司上半年營收總體保持正成長，15 家電影公司的營收為 192.7 億元，淨利潤總計 11.6 億元。而劇集公司總體下滑，總營收為 74.6 億元，淨利潤 8.7 億元。

在 15 家電影公司中，除了文投控股，營收全面增長。利潤也同步成長，除了博納、中國儒意及橙天嘉禾三家，其他電影公司都不同程度減虧、轉虧為盈或獲利增加。

去年降本增效後，行業回暖成為今年的關鍵詞。6 月上影節期間，多位電影行業上下游從業人員對回暖還顯得有些悲觀，畢竟春節檔過後大盤持續冷清，業界信心不足。

沒曾想端午檔過後，大盤在《消失的她》帶動下一路高升。7 月 1 日《消失的她》破 20 億之際，單日大盤破 4 億，暑期檔的《孤注一擲》、《消失的她》、《封神第一部》、《八角籠中》、《長安三萬里》分別衝上年度票房榜第 3-7 名。

從總營收來看，13 家劇集公司整體下滑，僅慈文傳媒、完美世界及力天影業小幅增長。從淨利潤來看，排前三名的公司，都不是靠影視劇製作的主營業務獲利，影視劇利潤增長乏力。

稻草熊 (02125-HK) 一直是持續盈利的優等生，但近兩年強勁動能有所減緩。上半年稻草熊播映了《夏花》、《今日宜加油》、《白色城堡》等六部劇集，收入較一年前減少 8,400 萬元。對此稻草熊說，行業降本增效的趨勢，導致播出平台壓縮採購劇集預算，因此單部劇集收入下降。這也是目前劇集公司普遍面臨的問題。

老牌劇集公司華策影視 (300133-CN) 的營收也下降，上半年首播《去有風的地方》、《三分野》、《春閨夢裡人》、《恩愛兩不疑》、《春日暖陽》五部劇集，確認收益的僅三部，電視劇製作和版權發行的毛利率雙雙下降。不過，華策影視仍然有充足項目儲備，也在擴大主營業務範圍，下半年有兩部主控電影開機，主控和主大陸宣發的《燃冬》也在暑期檔上映。