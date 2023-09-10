「基泰大直」施工造成嚴重鄰損 董事長陳世銘道歉並請辭

基泰建設 (2538-TW) 在 台北市新建案「基泰大直」於 7 日發生工地坍塌事故，引發附近公寓都發生傾斜下陷，基泰建設高層今 (10) 日出面並道歉，董事長陳世銘強調會對此案負責到底，但表明辭去董事長職務離開記者會現場。

基泰建設大直新建案「基泰大直」7 日發生工地在事故發生，造成逾 400 人無家可歸，台北市府已向法院聲請假扣押，總聲請扣押金額 6195 萬 9982 元，包含受災戶安置費用、市府財產損失、現場工程及鑑定費用；市民房屋受損部分，也正在準備第二波的假扣押。

陳世銘表示，25 戶受災戶重建成本估算約 2.48 億元，而基泰建設的存款與定存餘額還有 38 億元，不致影響財務調度，同時，基泰建設已和受災戶開會，有超過 7 成住戶表達願意與基泰合作的意願，但為免遭誤解，接下來會與市府、住戶共同協商後，再決定後續方案。

對於基泰大直銷售戶數處理，陳世銘也說，有要退約者，會依契約處理，目前預估最大退戶預收房款 2.28 億元，不會影響基泰建設的年度損益。

陳世銘今天指出，懷著沈重的心情主持記者會，主管機關很早就希望基泰能夠說明，精神與人力、物力都用在解決工地與鄰房安全，因此向各界致歉。

台北市副市長李四川今天上午也指出，已經與基泰達成三點共識，基泰建設答應提撥 1 億元到市府指定銀行信託，用來支應救災、復原及安置經費；若房屋傾斜的 25 戶居民不願意接受市府安置方案，希望自己租房，基泰建設將負擔 3 年租金，同時，無論由基泰對原建物重建或市府以公辦都更方式處理，基泰都承諾全力配合重建。

由於基泰建設的「基泰大直」施工不慎，造成嚴重鄰損，股價在 8 日開盤後，跌停鎖死，收在 13.35 元。