本週操盤筆記：蘋果秋季新品發表會、美國8月CPI、歐洲央行決策

本週重點國際財經大事包括：蘋果 (AAPL-US) 舉辦秋季新品發表會，美國 8 月消費者物價指數 (CPI)，歐洲央行 (ECB) 決策會議。此外，市場也將觀望中國經濟發展。

本週操盤筆記 (0807-0811)

1. 蘋果秋季新品發表會

蘋果將在台灣時間週三 (13 日) 凌晨舉行秋季新品發表會，iPhone 是重頭戲，外媒報導，蘋果將依往年慣例，推出 iPhone 15、15 Plus、15 Pro 和 Pro Max，而非先前臆測的 Pro Ultra 型號。

iPhone 系列全機種將捨棄目前的 Lightning，改用 USB Type-C 連接埠，但高階的 15 Pro 和 Pro Max 手機的 Type-C 傳輸速度較快。

螢幕方面，高階的兩款 Pro 手機螢幕將稍微加大，而且邊框將從不鏽鋼改為鈦金屬，更耐用且能減輕 10% 重量，螢幕邊框寬度則將縮小三分之一。

入門的 iPhone 15 和 15 Plus，則可能添加在 iPhone 14 Pro 首度亮相的「動態島」功能，讓用戶在螢幕上方就可讀取各種通知訊息，而且手機鏡頭可能大幅升級，主鏡頭畫素提高到 4800 萬。

此外，iPhone 15 Pro Max 將採用潛望式鏡頭，變焦倍率從原本的 3 倍提高到 6 倍。

2. 美國 8 月 CPI、零售銷售等數據

美國將在週三公布 8 月 CPI，隔天緊接著公布 8 月生產者物價指數 (PPI) 和零售銷售，這些都將是美股將面對的考驗。

美國 CPI 7 月年升 3.2%，是超過一年來首度回升，市場預估 8 月升幅可能擴大到 3.6%。不過，核心 CPI 年增率可能從 7 月的 4.7% 略降。

假如 CPI 報告大致如市場所料，焦點將轉向週四的 PPI 和零售銷售。分析師預測，意外強勁的第 3 季消費者支出，可能是促使聯準會 (Fed) 在 9 月或 11 月再度升息的最重要因素，讓零售銷售數據格外受關注。

美國 7 月零售銷售月增 0.7%，8 月預估增幅明顯降至 0.2%。

3.ECB 決策會議

歐洲經濟步履蹣跚之際，週四的會議可能成為 ECB 決定是否再度升息的關鍵一次會議。如果暫停升息，將是 2022 年 6 月以來首見。

歐元區通膨率從去年 10 月的將近 12% 回落到略高於 5%，但仍不到讓央行放心的程度，不計食品和能源的核心通膨率，今年來甚至幾乎沒有減緩。同時，歐元區經濟活動正快速降溫，這段期間累積的 425 個基點利率升幅，正讓金融情勢收緊。

交易員押注，ECB 本次開會有 40% 機率升息 1 碼 (25 個基點)，60% 機率按兵不動。

決策官員最近釋出的訊息鷹鴿交錯：鴿派呼籲謹慎行動，鷹派則說暫停升息並未成定局，但也不再公開呼籲繼續升息。這讓升息與否機率各占一半，不管是哪一個，都可能引發市場震盪。

4. 中國經濟數據和美中局勢

中國政府正承受著加碼經濟刺激力道的壓力，使得本週五將公布工業生產和零售銷售備受關注。由於進出口數據慘澹，陸股上週四遭遇數週以來最重大壓力，人民幣匯率也走貶。

與美國針鋒相對的局勢是否升息，也讓人擔憂。北京據說已下令公務人員不得在工作時使用 iPhone 手機，讓蘋果股價在發表會前受重擊。在此同時，華盛頓已對華為新手機 Mate 60 Pro 據稱由中芯國際 (000981-CN) 製造的 7 奈米晶片展開正式調查，目前已有議員呼籲，終結對華為和中芯的所有技術出口。

中國國家主席習近平並未出席上週末在印度舉行的 G20 高峰會，這也是中國和西方疏遠的另一個跡象。