難逃新款iPhone魔咒 蘋果跌勢還未休止

蘋果公司 (AAPL-US) 目前的問題是技術面。

該股過去兩天暴跌超過 6%，創 10 個月來最大連日跌幅。自周一 (4 日) 以來，蘋果的市值已流失約 2000 億美元。媒體報導，中國官員要求政府員員停止使用這款全球最受歡迎的手機。

蘋果下周二 (12 日) 將舉行 iPhone 15 發布會。但蘋果目前面臨的技術問題不在於它生產的手機或它銷售的服務。

就在一個月前，蘋果創下成立 40 年來的最大成就，股價創下歷史新高；但緊隨其後的是慘烈的拋售，跌速前所未見。

根據歷史經驗，這種疲軟可能會持續至少一個月。事實上，該股在 8 月下半月大幅上漲，但過去兩天的慘敗幾乎回吐所有漲幅，導致該股徘徊在數月低點附近。

距離大型 iPhone 發布會只剩幾天了，分析師對該股的看法轉趨空頭。但很大一部分原因與北京發布有關打壓 iPhone 無關。

摩根大通總經理兼賣方科技交易員阿德勒 (Ron Adler) 在最近給客戶的報告中提醒投資人，蘋果股票通常會在事件發生前上漲，隨後就會遭到拋售。

自蘋果 40 多年前 IPO 至今，該股的確通常在 7 月和 8 月出現上漲，隨後在 9 月往往會下跌。早在 iPhone 推出之前，9 月就已是該股全年表現最差的月份之一。

而在過去 12 年中，有 10 年蘋果股票在 9 月出現了負回報，而且通常都在 iPhone 發布後持續遭到拋售。

樂觀者可能也注意到，10 月通常是蘋果股價表現最好的月份。但今年情況已經有所不同，8 月沒有出現上漲。阿德勒認為蘋果股票呈現一反常態的防禦性。

他指出，當今年人工智慧 (AI) 股票上漲時，蘋果卻未跟上，而且還表現出反周期行為，成為其他投資人求現來源。換言之，蘋果今年股價上漲了 35%，但與輝達 (NVDA-US) 的 210% 或 Meta Platforms (META-US) 的 150% 回報率相去甚遠。

阿德勒表示，如果 2023 年的趨勢持續下去，投資人可能會在下周 iPhone 發布會後出售蘋果股票，並將資金投入 Meta、微軟 (MSFT-US) 和輝達。