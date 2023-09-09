Roblox擬10月進駐PlayStation 建構虛擬世界AI工具亮相

路透周五 (8 日) 報導，線上遊戲公司 Roblox 計劃今年 10 月在索尼 (Sony) 遊戲平台 PlayStation 上推出其沉浸式虛擬世界平台，把該款遊戲的觸角延升至全球最受歡迎遊戲機的數億用戶。

消息傳出後，Roblox(RBLX-US) 周五盤中股價拉升 1.25%，每股暫報 29.15 美元。

此外，Roblox 本月還將在 Meta(META-US) 的 Quest 混合實境設備上全面推出自家的虛擬遊戲平台，先前已在 7 月推出測試版。根據 Roblox 在部落格上的文章，測試版在 5 天內的下載次出高達 100 多萬次。

Roblox 產品長 Manuel Bronstein 周五在該公司舉辦第九屆年度開發者大會前透露，這一擴張是公司計畫的一部分，目的是讓用戶在任何地方如桌電、手機與行動設備和虛擬與擴增實境設備上都能登入平台暢遊。

據了解，Roblox 每天有 6,600 萬用戶，其中大多數是青少年，是最受兒童歡迎的遊戲服務之一，也受到 Meta 等科技巨擘的密切留意，因為這些公司也在把目光放在下一代用戶。

AI 聊天機器人建構虛擬世界

另外，Roblox 在開發者大會上宣布將在年底推出一款基於人工智慧 (AI) 的世界創造聊天機器人。根據展示，開發人員將能使用聊天機器人，按照命令生成虛擬物體和場景，不需編寫程式碼。

不過該技術與先前 Meta 執行長祖克柏展示的工具非常類似，但 Meta 使用的是語音命令而非書面聊天互動。

值得注意的是，Roblox 在今年晚些時候還將推出的一項新工具，能夠讓行動裝置或桌電用戶能夠與朋友在 Roblox 平台的虛擬化身進行語音通話。

該項名為为 Connect 的技術利用設備的鏡頭捕捉參與者的臉部表情和身體動作，然後把這個人的虛擬形象顯示出來。