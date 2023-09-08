蘋果兩日暴跌逾6%、市值蒸發1900億美元 未來何去何從？

蘋果 (AAPL-US) 在 iPhone 15 發表會前遭遇艱困的一周，由於傳出中國研擬下令中國官員禁用 iPhone 手機、甚至把範圍擴大至官方機構和國營企業，加上華為新手機 Mate Pro 60 來勢洶洶，兩天暴跌 6.5%、市值蒸發約 1900 億美元，讓投資人想問還要跌多深。

巴隆周刊報導，投資人正在權衡中國若禁止官員使用 iPhone 手機，對蘋果銷售的潛在打擊有多大，以及下周發表的 iPhone 15，對股價的提振效果。

蘋果周四 (7 日) 下跌 2.92% 至每股 177.56 美元，加上周三的 3.58% 跌幅，兩日累積下挫 6.5%。儘管蘋果今年來至周四收盤仍累積上漲 36.9%，但從 7 月 31 日的近期高點 (196.45 美元) 算起，已經回跌約 10%。

這兩個交易日以來，蘋果市值共計蒸發 1898 億美元，目前約報 2.8 兆美元。

跌向何方？

投資人高度關注蘋果股價何去何從。從技術分析和商業基本面來看，蘋果股價可能還有得跌。

22V Research 資深執行主任 John Roque 從股價線圖和過去的漲後修正推斷，蘋果股價可能跌到每股 150 美元。

Roque 表示，過去十年來，蘋果平均修正幅度約 35%，但這不代表歷史必定重演——假如以此幅度計算，蘋果將跌破 130 美元。他認為，由於蘋果股價上升動能在 7 月底觸頂後逐漸減弱，因此這次的修正幅度會比過往溫和一些。

對於偏好從基本面觀察的投資人來說，重點在於蘋果中國業務面臨的威脅。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 表示，若按照華爾街日報 (WSJ) 周三報導所言，中國將禁止政府官員使用 iPhone，影響範圍不到 50 萬支。他還預估，由於蘋果在中國市占率大幅長，預估將可在中國賣出 4500 萬支 iPhone，部分受益於即將上市的 iPhone 15。

Ives 對蘋果未來 12 個月目標價為 150 美元，並給予「優於大盤」的投資建議評等。

但如果情況如彭博所報導的，禁令可能從中央政府官員擴大到國營事業的員工，上述計算就要修正了，因為潛在影響人數將多出數百萬人。然而目前並不清楚中國是否會執行禁令，或實施多久。

Evercore ISI 分析師表示，目前不清楚禁令影響多大，有可能屬於不會真正影響到財務面的消息，因此維持「優於大盤」的評等和 210 美元目標價。

他們認為，由於中國市場占蘋果營收約 19%，而且根據截至 2019 年的資料，蘋果在中國提供的工作超過 500 萬個，中國共產黨很難在不影響中國就業機會的狀況下，對蘋果採取更實際的措施。

Evercore 中國策略師 Neo Wang 指出，即使 iPhone 禁令擴大到聘用數萬名員工的大企業，對握有決策權的企業高層，影響恐怕也很有限。

Wang 提醒，蘋果仍可能因為供應鏈移出中國的速度或程度，讓中國政府感到不安，若果真如此，不難預料北京當局會打出國安牌懲罰蘋果。

華為得利？

對剛推出新手機的華為來說，iPhone 禁令可能帶來好處。Mate 60 Pro 定價比蘋果有競爭力，且據信搭載由中芯國際 (SMIC) 以 7 奈米技術生產、華為自家研發的晶片，可支援 5G 網路，讓原本因為美國制裁遲遲在 5G 連網方面落後的局面有所轉變，有機會奪回市占。

美銀證券分析師推測，若華為手機買氣反彈、從 iPhone 手中奪回一年 1000 萬支銷量，蘋果 2024 年的每股獲利 (EPS) 將折損 11 美分。但如果蘋果流失的是自華為 2019 年遭制裁後獲得的 3000 萬支銷量，對蘋果 EPS 的衝擊將達到 34 美分。

根據美銀證券的預測，蘋果 2024 年 EPS 估為每股 6.46 美元，以周四股價計算，預估本益比約 27 倍。如果本益比維持此水準，而 EPS 減損 34 美分、降為 6.12 美元，代表股價將跌到約 165 美元。

這些都只是概略的計算，並非美銀認為會出現的基本情境。該公司對蘋果目標價為每股 210 美元，理由是 iPhone 15 對股價的提振效果有望超乎預期，或是中國禁令對蘋果的影響可能沒有那麼嚴重。