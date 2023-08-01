截至7月底 蘋果和微軟仍是全球市值前兩大企業

繼今年科技股大幅上漲後，科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US) 在 7 月底仍是全球市值最大的兩家公司。

受向新市場擴張以及美國升息轉趨溫和預期的提振，蘋果公司上個月成為全球第一家市值達到 3 兆美元的公司。蘋果定周四 (3 日) 公布 4 月至 6 月當季財報。

Alphabet (GOOGL-US)、Meta Platform (META-US)、晶片製造商英特爾 (INTC-US) 和晶片設備製造商 Lam Research (LRCX-US) 等公司的強勁財報提振了上個月的整體市場情緒。

Facebook 母公司 Meta 的市值在 7 月躍增超過 10%，主要歸功於該公司樂觀的營收財測和第 2 季廣告收入的強勁成長。

受雲端計算和辦公軟體業務成長的推動，微軟第 4 財季營收也超過華爾街預期，但該公司還制訂了一項積極的支出計畫以滿足人工智慧 (AI) 需求，7 月股價下跌 1.4%。截至 7 月底，其市值為 2.49 兆美元。

Wedbush 分析師艾夫斯 (Dan Ives) 表示：「我們仍然堅信今年新的科技牛市已經開始，並且相信 AI 淘金熱是類似於網路誕生的『1995 年時刻』，而不是 1999/2000 年的泡沫時刻。」

在金融領域，摩根大通 (JPM-US) 市值上個月增加約 8.6%。這家美國最大銀行從借款人的利息支付中獲得了更多收入，並受惠於收購第一共和銀行。

Refinitiv 數據顯示，到目前為止，69% 的美國大中型企業第 2 季獲利超出分析師預期，其中科技業占這些意外驚喜的 82%。