科技分析師：AI大戰中 Google比微軟更具優勢

儘管微軟 (MSFT-US) 在當前的 AI 爭霸中搶占了先機，但一些分析師仍然看好 Alphabet(GOOGL-US) 可能擁有更大的優勢。

知名科技分析師、Deepwater Asset Management 的 Gene Munster 周三 (26 日) 表示，Google 母公司 Alphabet 在人工智慧競賽中，比微軟具備一個關鍵優勢，即它擁有龐大的搜索數據庫。

Munster 表示，Google 要比必應 (Bing) 領先十年，這對 Alphabet 來說是一大優勢。他在 Twitter 上發文稱，他預計 Alphabet 明年的獲利增幅將高達 18%。

這與微軟形成了鮮明對比，Munster 表示，微軟距離其在人工智慧領域的承諾還有「光年的差距」。

Munster 說：「這是 Google 的優勢，不僅僅是因為估值差異。我相信，在搜索領域領先 20 年的 Google，將為更好的人工智慧決策提供資訊。我們目前還沒有在產品上看到這一點，我認為他們會實現這一點，最終我認為這將有利於廣告收入。」

兩家科技巨頭周二都公布了最新財報，微軟雖然第四財季營收、淨利潤和各項業務營收均小幅超預期，但 Azure 雲端業務收入放緩，並發布了低於預期的未來幾個季度獲利指引，造成股價大跌 4%。

與此同時，Alphabet 股價周三飆升 6%，超出了分析師對營收和每股收益的預期。

Munster 表示，雖然 Google 股票大漲，但他認為，關於 AI 的利多還未反映在 Google 的股價上。