微軟總裁拋售價值近1700萬美元自家股票

最新披露的資料顯示，微軟 (MSFT-US) 副董事長兼總裁 Brad Smith 在本週拋售了價值近 1700 萬美元的微軟股票。

根據週三向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的最新文件顯示，Smith 週二拋售了 50,000 股微軟股票， 以每股 336.35 美元至 338.04 美元的價格出售，套現 1,690 萬美元。

微軟股價在今年前 7 個月飆升超過 40%，但 8 月迄今則回跌約 2.76%。

文件也顯示，目前 Smith 仍持有超過 588,000 股微軟股票，價值約 1.92 億美元。FactSet 將 Smith 列為微軟持股量最高的 10 位內部人士或股東。

微軟發言人表示，Smith 最近的拋售活動只佔他所持股份的一小部分。在過去 3 年裡，包括本週在內，他曾在公開市場上 4 度拋售微軟股票，每次售股部位都低於總持股 10%。

微軟先前公布的財報顯示，第四季銷售成長平淡，原因和雲端運算需求放緩有關，且本季營收展望也不如市場預期。

微軟 Q4 營收較去年同期成長 8% 至 562 億美元，雖然優於預期，但已是該公司自 2017 年來首次連續三季成長率低於 10%。

按各項業務來看，智慧雲端部門上季營收為 239.9 億美元，年增 15%，優於預期。該部門底下產品包含 Azure 公共雲、SQL Server、Windows Server、Visual Studio、Nuance、GitHub 以及企業服務，其中，Azure 上季營收成長 26%，低於前一季的 27% 和去年同期的 40%。

微軟財務長 Amy Hood 在分析師電話會議上表示，預估 2024 會計年度第一季 (7-9 月) 營收為 538 億至 548 億美元，按中位數 543 億美元來看，成長率為 8%，遜於 Refinitiv 普遍預期的 549.4 億美元。