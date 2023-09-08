〈紐約匯市〉經濟數據強韌 美元續揚 在岸人民幣貶至16年新低

即使聯準會 (Fed) 積極收緊貨幣政策，美國經濟表現依舊堅韌，美元周四 (7 日) 走高，盤中一度將日元推至 10 個月低點，並使歐元和英鎊貶至 3 個月來最低。此外，中國房市低迷、消費支出疲軟與信貸成長萎縮，拖累在岸人民幣兌美元貶至 16 年新低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.18%，至 105.05，盤中最高升至 105.16，再刷六個月新高，包含失業金在內等一系列數據，顯示美國經濟依舊強勁。

美國勞工部公布，截至 9 月 2 日當周，各州初次請領失業救濟金的人數意外降至 21.6 萬人，為今年 2 月以來最低，而路透訪調經濟學家原先預測上周請領人數將升至 23.4 萬人。

另一份報告顯示，美國第二季勞動生產率保持穩定，繼今年第一季下滑 1.2% 後，每位工人每小時產出在上季成長 3.5%，創 2020 年第三季以來新高。

Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 說：「這完全取決於美國相對於全球其他地區的表現。美國基本面還是比其他地方強一些，這依然是美元走強的重大催化劑。」

根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，市場定價顯示 Fed 在 11 月升息的可能性超過 40%，但本月會議料將維持利率不變。

在岸人民幣兌美元周四一度貶至 7.3299 人民幣兌 1 美元，為 2007 年 12 月以來新低。截稿前跌約 0.2%，報 7.3282 人民幣兌 1 美元。

疫後復甦動能疲弱，近月中國促使祭出一系列政策，藉此重振國內經濟。投資人持續關注北京當局是否採取進一步支持措施，以增強市場信心。

澳幣小跌 0.06% 至 0.6377 美元，紐幣漲逾 0.1% 至 0.5877 美元，止步連四貶，兩者均徘徊在 10 個月低點附近。

歐元盤中貶至 6 月初以來最低後，尾盤跌近 0.3% 至 1.0697 美元。歐洲央行 (ECB) 決策官員警告，下周的政策決定仍充滿不確定性，升息依舊是檯面上的選項之一。

日元盤中再刷去年 11 月以來新低，最終收復貶勢，升近 0.3% 至 147.24 日元兌 1 美元。交易員持續關注任何可能的干預措施。

英鎊延續近期貶勢，跌逾 0.2% 至 1.2471 美元，續探三個月低位。英國央行 (BOE) 總裁貝利 (Andrew Bailey) 周三 (6 日) 暗示升息周期可能已接近尾聲。

截至台灣時間周五 (8 日) 約 6:00 價格: