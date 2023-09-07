中國8月出口年降8.8% 降幅縮小 經濟成長回穩跡象

最新數據顯示，中國 8 月出口年降 8.8%，降幅小於 7 月的 14.5%，顯示中國政府努力刺激經濟復甦，經濟部分領域最糟糕時期可能已經過去。



中國海關總署周四（7 日）公布的數據顯示，按美元計價，8 月出口為 2,848.7 億美元，年降 8.8%，降幅小於經濟學家原估的 9%；進口為 2,165.1 億美元，降 7.3%；貿易順差為 683.6 億美元，縮小 13.2%。

按美元計價，今年前八個月中國出口為 2.22 兆美元，較一年前下降 5.6%；進口 1.67 為兆美元，下降 7.6%；貿易順差為 5,534 億美元，擴大 0.8%。

上述數據出爐後，上證指數周四盤中跌 0.66%，深證成指大跌 1.38%，創業板指重挫 1.53%。

澳盛銀行集團大中華區首席經濟學家楊宇霆說，中國貿易數據改善，是經濟成長回穩的初步跡象。



今年來全球對中國商品的需求降溫，拖累中國出口，導致經濟進一步放緩，製造業也感受到痛苦：8 月官方製造業景氣連續第五個月萎縮，次指標海外訂單也持續萎縮。

中國國內商品需求疲弱和中國經濟減速也影響全球貿易活動。8 月南韓對華出口驟降 20%，最近幾個月來日本對中國的出口也走下坡。

中國政府最近幾周推出一系列漸進措施，力圖重振企業信心，並提振陷入困境的房地產市場。房地產市場是經濟壓力的主要來源之一。

出於對經濟高債務水準的擔憂，中國政府迄今仍避免採取任何大規模刺激措施。 一些經濟學家預估，今年中國恐怕無法實現約 5% 的成長目標。《彭博》也指出，中國國內生產毛額可能永遠無法超越美國。