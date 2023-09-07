〈台幣〉美元強亞幣臉綠 新台幣連5黑收31.995元創10個月新低

美元續強主要亞幣承壓，新台幣兌美元今 (7) 日貶值 2.8 分收在 31.995 元，匯價連 5 黑同時創近 10 個月新低，總成交量合計 17.265 億美元。

美國 8 月服務業就業數據強勁，顯示通膨壓力尚未解除，激勵美元指數 105 關卡，美元強導致新台幣續弱，今天以 31.98 元開出後，盤中一度貶破 32 元價位，貶至 32.018 元。

外匯交易員表示，台股下跌逾百點，加上外資大舉匯出影響，令新台幣匯價貶破 32 元關卡，在出口商積極拋匯，尾盤又有老大 (央行) 防守下讓新台幣貶勢收斂，匯價重回 31.9 元價位。

外匯交易員表示，台股震盪、外資近期持續匯出，加上人民幣、日元走弱，進而拖累新台幣匯價持續貶值，靠著出口商拋匯、央行調節讓新台幣匯價收盤前，止步在 32 元關卡之前。

外匯交易員認為，美國經濟數據表現佳，加深市場對於聯準會繼續升息的預期心理，提供美元指數一定的支撐力道，主要亞幣包括人民幣、日元偏弱，新台幣短線將偏弱震盪整理，預估短線可能在 31.9 元到 32.05 元區間來回測試。

根據中央銀行統計，美元指數上漲 0.16%；主要亞幣中韓元貶值 0.37%；人民幣貶值 0.25%；日元貶值 0.04%。