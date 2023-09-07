蘋果新產品發表會前 股價遭歐洲、中國利空消息夾擊

在蘋果 (AAPL-US) 新產品即將發布之際，卻在歐洲與中國都傳來利空，造成股價周三 (6 日) 收盤下跌 3.58%，收於 182.91 美元，市值一天之內蒸發了 1062 億美元。

周三歐盟執委會將蘋果列為線上服務的「守門人」的六家科技公司之一。 其他公司包括 Alphabet(GOOGL-US)、字節跳動、Meta(META-US)、微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US)。

根據去年 11 月生效的歐盟委員會《數位服務法》，核心服務的「守門人」是指每月活躍用戶超過 4500 萬，且市值達到 820 億美元的公司。

被貼上這個標籤的企業，必須讓自己的應用程式與競爭對手的平台兼容，並允許用戶決定在智慧手機上預裝哪些服務。

對此，蘋果公司的一位發言人表示，公司仍然「非常擔心 DMA 給我們的用戶帶來的隱私和數據安全風險。我們的重點將是如何減輕這些影響，並繼續為我們的歐洲客戶提供最好的產品和服務。」

蘋果公司和其他被點名的公司現在有六個月的時間來遵守歐盟委員會的要求，否則他們可能面臨高達全球年營業額 10% 的罰款。

與此同時，《華爾街日報》報導稱，中國已禁止政府官員在工作時使用 iPhone，這是北京為減少對美國和海外技術依賴而採取的最新舉措。

對於蘋果公司來說，這家公司依賴中國作為主要市場和關鍵生產地。 蘋果公司的大部分產品都是在中國製造的，蘋果公司在中國擁有數百萬名員工。

美國同樣禁止公職人員在工作設備和 Wifi 網絡上使用字節跳動的應用程序 TikTok。 此外，美國立法者還提議立法在全國範圍內禁止這款中國應用程式。

整體來看，華爾街仍然看好整個科技行業。 高盛策略師在周一的報告中強調，自從蘋果大約十年前成為世界上最大的公司以來，科技業一直主導著股市。

高盛表示，科技降低了消費者的價格，這意味著立法者不太可能從這個角度針對科技公司。