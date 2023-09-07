前聖路聯準銀行總裁布拉德：Fed應考慮再度升息

美國前聖路聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 表示，當官員在 9 月稍晚時候更新利率預測時，應將今年再度升息的選項納入考慮。

布拉德週三在一場研討會上表示，從風險管理的角度來看，保持升息的選項明智，而且根據獲得的數據，這可能是必要的。

布拉德說，他認為 Fed 主席鮑爾說得很對，這還沒有結束，核心通膨也還沒降至 2%，必須保持未來的靈活性，通膨可能會停滯不前、持續下去、甚至可能會更高。

波士頓 Fed 總裁柯林斯 (Susan Collins) 周三也表示，要採取耐心的政策制訂方式，同時表示她需要更多證據來被說服通膨已得到抑制。柯林斯的言論與其他主要央行官員大致一致，她表示 Fed 的利可能「接近甚至達到峰值」。然而，她指出，可能需要更多升息，具體取決於數據的變化。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 日前接受採訪時表示，Fed 可以在政策上「謹慎行事」，同時指出，過去幾年 Fed 曾因通膨看似放緩但隨後出現逆轉而「遭受過兩次損失」。

根據 CME 數據，市場定價 Fed 很可能不會在 9 月 19 日至 20 日的政策會議上升息。然而 10 月 31 日至 11 月 1 日的會議是一半一半，交易員認為這是最後一次升息的機率約為 43%。

全球債券基金巨頭品浩 (PIMCO) 經濟學家 Tiffany Wilding 則是認為，即使利率上升，美國消費和經濟表現依舊展現韌性，讓 Fed 在明年進一步升息這件事變得不無可能。

隨著消費者在疫情期間累積的儲蓄，可能使消費支出強於預期的狀態進一步拉長，從而提振經濟成長。她並表示，許多早已鎖定低利率的人們，因此得以抵禦抵押貸款利率上升帶來的影響。