高盛：美國經濟衰退機率僅15% 聯準會可能不需要再升息

高盛集團認為，美國經濟在未來 12 個月進入衰退的機率，已剩下 15%，低於之前預測的 20%，因為因為通膨降溫和勞動力市場依然富有彈性，表明聯準會可能不需要進一步升息。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 在最新研究報告中表示，在就業持續穩健增長和實際薪資上漲的背景下，實際可支配收入似乎將在 2024 年重新加速增長。

此外，他指出，高盛仍強烈反對一些觀點，即認為貨幣政策漫長而多變的滯後期，帶來的阻力將會加大，從而將經濟推向衰退。

相反地，Hatzius 預計，政策緊縮帶來的影響將繼續減弱，然後到 2024 年初完全消失。

Hatzius 的看法比起華爾街主流更為樂觀，媒體調查結果顯示，經濟學家預計美國經濟衰退的機率平均為 60%。

高盛還預計，到 2024 年底，美國經濟平均增速將為 2%，這一看法也比其他同行樂觀。

Hatzius 還指出，聯準會 9 月不會升息，11 月升息的障礙也很大。「我們對聯準會已經完成升息的信心，在過去一個月裡有所增強，失業率上升、工資增長放緩以及核心物價下跌，應有助於聯準會成員繼續按兵不動。」

他補充說：「儘管如此，除非未來幾個季度的經濟增長放緩程度超過我們的預測，否則美聯儲官員不太可能迅速轉變為採取更寬鬆的政策。」

Hatzius 預計，從 2024 年第二季開始，聯準會每季只會非常漸進地降息 25 個基點。