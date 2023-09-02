貝萊德：美國就業成長約等同台灣或澳洲經濟規模 Fed可結束升息了

資產管理巨擘貝萊德 (BlackRock) 全球固定收益投資長 Rick Rieder 表示，美國過去大約三年內創造破紀錄的 2600 萬個工作過後，聯準會 (Fed) 現在可能可以終結以升息對抗通膨的工作了。

Rieder 周五 (1 日) 說：「事實上，2600 萬個工作就像增加了一個澳洲或台灣規模的經濟體 (包含每個男人、女人和小孩)。」

美國周五公布 8 月非農就業新增人口 18.7 萬，略高於市場預期但失業率也從前月的 3.5% 上升至 3.8%。

他說：「值得注意的是，2020 年 5 月到 2022 年 4 月聘僱了 2200 萬人，而 2021 年 6 月到 2023 年 5 月有 1100 萬人加入勞動力，顯示經濟已經開啟了大量職缺。」

Rieder 預估美國的工資壓力將減輕，而且美國經濟現在可能已經滿足許多需求，這應該能讓 Fed 對「通膨保持在較低水準」更有信心，因而可以在今年年底前，減緩或停止升息步伐。

若觀察民間就業數據的三個月移動均線，除了教育和健康照護領域以外，美國聘僱已有所減緩。

美國民間就業數據的三個月移動均線，藍色為教育和健康照護服務，橙色為商品製造和商品為主服務，灰色為其餘就業機會。資料來源: 美國勞工部，統計至 2023 年 9 月 1 日。圖取自 MarketWatch

Fed 在 7 月升息至 5.25-5.50%，為 22 年高點，目前交易員預估 9 月升息機率僅 7%，並預測 11 月可能按兵不動。

Rieder 認為，就算 Fed 要把利率維持在高點一段時間，只要暫停甚至終結升息，依然能安撫市場。

美股周五在勞動節連假前漲跌互見，道瓊工業指數上漲 0.3% 至 34837.71 點，標普 500 指數上揚 0.2% 至 4515.77 點，那斯達克綜合指數下跌 0.02%，報 14031.81 點。