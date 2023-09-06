策略師：美股今年「極不可能」攀至歷史新高

Stifel 首席證券策略師 Barry Bannister 週二 (5 日) 在一份報告中表示，標普 500 指數到今年年底「極不可能」攀至歷史新高。

Bannister 指出，標普 500 指數在 2023 年底創下新高的可能性極小，不太可能突破 2022 年 1 月達到的 4,800 點左右的新高。

今年以來儘管 Fed 持續升息以應對仍然居高不下的通膨，但美股今年在迄今仍具有彈性並大幅上漲。

不過，Bannister 表示，標準普爾 500 指數需要「非常有利」的每股盈餘 (EPS) 和財務狀況才可能回升至之前的歷史高點。他預估，標準普爾 500 指數年底將達到 4,400 點。

Bannister 表示，2023 年周期性經濟數據的「放緩」(Fed 升息的滯後影響)，應該會抑制 2024 年科技股每股盈餘的增長。即使 AI 熱潮持續，2023 年底對美股的樂觀觀點也不太可能成為現實。他指出，標準普爾 500 指數上半年的反彈已經結束，下半年預期將會持平。

Rosenberg Research 經濟學家兼策略師 David Rosenberg 上月警告表示，隨著投資人意識到如今市場風險正不斷增加，可能將重演去年美股暴跌情景。

他認為 Fed 很快就會結束升息，但經濟損失已經造成。他預計，隨著美國經濟陷入衰退，美國企業和消費者將削減支出，失業率將會上升，企業和消費者也都將變得越來越謹慎。

Asbury Research 首席市場策略師 John Kosar 認為，美股還有很大的下跌空間，但是長期趨勢仍然穩固。Oppenheimer 技術分析主管 Ari Wald 則表示，標普 500 指數的下一個關鍵支撐位是 4,325 點，大致相當於 2022 年 8 月的高點。