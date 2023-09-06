大摩警告：美股投資人太樂觀 今年經濟成長不可能反彈

摩根士丹利投資長 Michael Wilson 認為，美國投資者在股市上情緒過於樂觀，今年的漲勢反映其對經濟成長的看法，但經濟成長將較預期疲弱。

Wilson 周二（5 日）研究報告指出，「以當前價格來看，市場現下預期經濟成長將明顯重新加速，但我們認為今年不可能如此，尤其是對消費者而言，這與我們經濟學家對個人消費支出增長放緩的預測一致。」

Wilson 表示，雖然在聯準會 (Fed) 升息周期接近尾聲時，投資者在軟著陸和硬著陸的結果之間「來回搖擺」是常見現象，但有些人質疑經濟軟著陸的可能性 (即可避開經濟衰退的結果)，這樣的預期正成為經濟的普遍假設結果。

Wilson 指出，今年第二季個人消費支出 (PCE) 指數大幅放緩，且根據眾多零售商近期評論以及最近拖欠率的上升，該指數似乎更加疲弱。摩根士丹利經濟學家現在預測，今年第四季實際 PCE 將進入負成長，而名義 PCE 僅增長 1.3%。

PCE 是央行密切關注的通膨指標，7 月小幅上升。月升幅與《華爾街日報》經濟學家調查的預測一致。

美政府上周四公布，7 月商品和服務成本小幅上漲 0.2%，該指標顯示通膨年率上升 3.3%，較 6 月的 3% 比率上升。

Wilson 說：「我們認為，許多股票和預期尚未反映出 9 月和 10 月數據可能轉疲的影響。」

與此同時，投資者的情緒可能比平時更容易受到股價的影響，因為人工智慧 (AI) 熱潮令投資者過於興奮，且這股興奮情緒在 6 月和 7 月初自「有限受益者」擴大至廣泛美股，讓小型股和其他對經濟敏感的產業 (例如金融、材料和工業板塊) 都掀起漲潮。

然而，Wilson 指出，這些漲潮在 2 月初的高點處受阻，然後急劇下滑，小盤股和周期性股票均表現不佳（見下圖）。

羅素 2000 RUT 指數今年迄今上漲 7%，同期 S&P 500 指數金融板塊幾乎持平，工業板塊今年迄今漲幅 8.5%。但相比之下，納斯達克綜合指數同期上漲 34%，S&P 500 指數上漲 17.1%。

他說：「對本來期待更廣泛上漲的市場參與者來說，這些失敗的反彈可能會讓他們心中產生疑慮，進而質疑目前許多市場反映的『軟著陸』或『成長重新加速』。」

「過去幾周一些主要股指上漲，可能再次安撫投資者，但考慮到市場廣度，以及週期性較強的產業仍潛在疲弱，我們認為樂觀情緒應該會消退。」

美股上周強勁收高，周一休市後，周二收低。