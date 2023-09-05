小摩策略師警告：美股充斥FOMO情緒令人擔憂

摩根大通的策略師表示，如今美股投資人的自滿情緒如此之大，令人感到擔憂，FOMO(害怕錯過) 的情緒完全佔據市場。

摩根大通策略師 Mislav Matejka 在一份報告中寫道，市場明顯表現出自滿情緒，VIX 指數接近歷史低點，且投資部位已增至高於平均，不再有安全網，而 FOMO 也完全佔據上風。

由於市場預期利率很快就會觸頂，同時經濟也將好於預期，促使美股上升。另外，受惠於對人工智慧 (AI) 熱潮帶來的樂觀情緒，科技股的漲幅尤其明顯。Matejka 表示，儘管 9 月份股市通常表現疲弱，但市場情緒和部位卻遠非悲觀。

Matejka 表示，如今已經沒有緩衝，因為投資人情緒現在已經完全接受軟著陸的前景。

美投資機構 Fundstrat 研究主管 Tom Lee 近日也表示，儘管華爾街普遍認為 9 月份美股表現將會疲軟，但仍預估標普 500 指數本月將上漲 2%-3%，重回 4,600 點，收復 8 月份的失地。

不過 Lee 也警告，美股漲勢可能會面臨一些阻力，例如 Fed 意外升息，或者美國汽車工人聯合會下個月舉行罷工等，可能會給股​​市帶來壓力。

摩根士丹利投資管理公司董事總經理兼高級投資組合經理人 Andrew Slimmon 預估，標普 500 指數到 2023 年底可能會接近 5,000 點，較周二收盤價 4,497 點還有 11% 的上漲空間，也意味著該指數有望突破 2022 年 1 月以來的歷史新高。

Slimmon 表示，隨著年底臨近，股票配置不足將迫使資金積極流動。儘管美股在 8 月份的疲軟出現回落，但他認為第三季企業強勁收益將有助於股市恢復上漲。「第三季後，季度收益年增率將由負轉正。從歷史上看，有利於股市。」