中國手機晶片突圍？美議員籲商務部全面停止向華為、中芯出口技術

在華為新手機 Mate 60 Pro 引發中國手機晶片突破美國科技圍堵的議論後，美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格 (Mike Gallagher) 周三 (6 日) 表示，美國商務部應該終止對華為、中芯出口所有技術。

華為上周開始銷售 Mate 60 Pro，研究公司 TechInsights 分析發現，手機使用的晶片據信採用了中國最大晶片製造商中芯國際 (00981-HK) 的 7 奈米技術晶片，是 TechInsights 調查至今最先進的中國製晶片。

蓋拉格說：「這個晶片不可能在沒有美國技術的狀態下製造，因此中芯可能已經違背了商務部的外國直接產品規則 (FDPR)。現在必須終結美國對華為和中芯的所有技術出口，以確保所有蔑視美國法律和破壞美國國家安全的企業，都無法取得我們的技術。」

華為在 2019 年 5 月因國安因素被列入貿易黑名單，這代表美國供應商必須取得特殊許可，才能出貨給華為。隔年 12 月，中芯也被加入所謂的出口管制實體名單，以免先進技術落入軍方之手。

對華為、中芯實施的貿易限制措施就包括 FDPR，目的在禁止世界各地其他公司利用美國的工具，為華為生產晶片。

但路透先前曾報導，華為和中芯的供應商仍申請到價值至少數十億美元的許可，得以把美國技術賣給他們。其中約 90% 許可用於對中芯的銷售。

負責督導出口管制的美國商務部局處，並未立即置評。