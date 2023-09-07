〈能源盤後〉沙俄延長減產至年底 WTI原油連漲9日 創逾4年最久漲勢

原油期貨價格周三 (6 日) 收高，WTI 原油期貨連漲 9 日，創下 2019 年初以來最長的單日上漲趨勢。

在沙烏地阿拉伯和俄羅斯延長自願減產舉措之後，WTI 原油和 Brent 原油價格均創下今年迄今最高收盤價。

能源商品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 85 美分或 1%，收每桶 87.54 美元，為最近月 WTI 期貨自 11 月 11 日以來最高收盤價。

WTI 原油連漲 9 個交易日，為 2019 年 1 月以來最長單日漲勢。

11 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 56 美分或 0.6%，報每桶 90.60 美元，為連續第七日收高，且收在 11 月 16 日以來最高收盤價。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 2.60 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.8%，收每加侖 3.19 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.8%，收每百萬 Btu 2.51 美元。

市場驅動力

KCM Trade 首席市場分析師 Tim Waterer 表示，在石油市場方面，沙烏地阿拉伯和俄羅斯仍牢牢佔據霸主地位。石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 的作法緩解了需求面的擔憂，實際上他們是以幕後操縱的方式推高油價。

周三公布的美國數據顯示，經濟增長對油價構成支撐。8 月 ISM 非製造業指數升至 54.5，高於市場預期的 52.5 與 7 月前值 52.7，寫下今年 2 月以來新高。

沙烏地阿拉伯周二宣布，每日減產 100 萬桶的舉措將延長實施 3 個月，直至 12 月底。俄羅斯同日也宣布，自願削減 30 萬桶 / 日的舉措將延用至 12 月底。此消息一出，周二原油便收登 11 月以來最高水準。

Rabobank 行高級能源策略師 Joe DeLaura 周三表示，供應削減舉措將繼續支撐基本面強勁的市場。

與此同時，美國的油井鑽機數量正在下降，而產量卻在增加，這主要是因為已鑽探但不完整的油井被關閉。他，同時指出原油期貨處於強勁的逆價差，(backwardation)，這意味著期貨價格低於現貨價格，凸顯了原油現貨市場的緊繃狀況。

「煉油廠以高產能運行，試圖重建已耗盡的下游產品庫存。從真實的實物世界角度來看，這是完美的牛市。」他寫道。

儘管如此，分析師仍不確定油價是否會快速達到每桶 100 美元的水準。

瑞訊銀行 (Swissquote Bank) 高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 認為，原油邁向 100 美元關卡之路可能崎嶇不平，因為能源價格的上漲已經開始反映在通膨和通膨預期中，因此聯準會 (Fed) 和各國央行別無選擇，只能維持收緊貨幣政策，防止通膨上升，這恐意味進一步升息，或將利率更長時間限制在一定的水準，在這種情況下，由於引起經濟衰退和全球需求擔憂情緒，油價走勢會逆轉下跌。

由於周一勞動節放假，美國能源資訊局 (EIA) 將於周四發布上周石油供應報告。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (9/1 止) 原油供應減少 560 萬桶、汽油供應減少 84 萬桶，餾分油庫存不變。