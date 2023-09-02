Fed前副主席：升息影響尚未完全傳遞至實體經濟

聯準會 (Fed) 前副主席布蘭德 (Alan Blinder) 周五 (1 日) 表示，去年 3 月啟動升息循環以來所產生的影響，尚未完全傳遞至實體經濟，還有許多事有待觀察，Fed 應該考慮暫停升息一段時間。

2022 年 3 月以來，Fed 已將目標利率調升至 5.25%-5.50%，累計升幅達 525 個基點。

布蘭德在 1994 年至 1996 年間擔任 Fed 副主席。他周五在路透全球市場論壇 (GMF) 上表示：「我認為還有很多事情有待觀察。」

布蘭德說：「我們在說的是貨幣政策對通膨的影響，歷史上平均滯後時間為兩到三年，就算快個三到四個月，那也沒什麼大不了。」

布蘭德稱，相較於總體通膨，核心通膨對貨幣政策的反應往往較慢，加上傳遞過程的滯後性，意味著 Fed 應該考慮從現在開始暫停升息一段時間。

最新數據顯示，以個人消費支出物價 (PCE) 指數作為衡量的通膨率，仍遠高於 Fed 設立的 2% 目標，排除食品和能源成本的核心 PCE 則為 4.2%。

布蘭德表示，對 Fed 來說，壓制通膨的最後一哩路可能會很困難，他認為，若通膨穩定在略高於 2% 目標的水準，Fed 的態度不會那麼頑強。