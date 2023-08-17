《富爸爸窮爸爸》作者：巴菲特和大麥空本尊都已準備 等待股市崩盤

全球暢銷書《富爸爸窮爸爸》的作者羅伯特清崎 (Robert Kiyosaki) 表示，股神巴菲特 (Warren Buffett) 和電影「大賣空」主角原型貝瑞 (Michael Burry) 已經做好準備，等待股市暴跌和便宜貨出現。

羅伯特清崎表示，巴菲特持有 1,470 億美元的資產，他的錢都投資於短期公債，正在囤積現金。而貝瑞現在也正在做空市場。「我看著這些人等待市場崩潰，然後再回來，現在有很多錢處於觀望狀態。」羅伯特清崎說道。

巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司上一季淨出售了價值 80 億美元的股票，並放慢回購速度，使得該公司現金和公債總額增加 13%，達到接近創紀錄的 1,470 億美元。

巴菲特並未明確預測股市崩盤，但過去三個季度中他已淨售出 330 億美元的股票，使得波克夏海瑟威現金儲備增加了 380 億美元。 如果市場回調，他就逢低買入低價股和收購，就像他在金融危機大衰退期間所做的一樣

與此同時，貝瑞旗下的 Scion Asset Management 本週披露在 6 月底持有 S&P 500 ETF Trust 和 Invesco QQQ Trust 的看跌期權，如果指數下跌，他就能獲利。

貝瑞先前就曾多次警告美股處於歷史性的泡沫中，並預測一場大崩盤將會發生。他最近的空頭部位給市場敲響了警鐘，因為他是少數幾個預測到 2008 年美國房地產市場崩盤並從中獲利的人之一。

美國銀行發布的報告顯示，美股標準普爾 500 指數看跌期權從未如今現今這樣便宜，並創下 2008 年以來新低。美銀也建議投資人買入看跌期權，並估算若標普 500 指數在未來一年下跌 5%，這些看跌期權就能獲得回報。