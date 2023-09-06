轉危為安？巴隆周刊：中國股市「痛感」最強時刻可能已經過去

在中國經濟面臨諸多挑戰之際，此前經濟學家擔憂，政府推出的支持性政策不足以提振市場信心，但近期跡象顯示，這些措施逐漸改善部分領域，且市場預期政府會推出更多支持性政策，中國經濟「轉危為安」的希望再次燃起。

獨立研究公司 China Beige Book 在 8 月 17 日至 8 月 25 日調查 1,300 家中企的結果顯示，旅遊與休閒領域的消費者支出仍在增長，零售支出有望扭轉近期出現的減速趨勢。

調查並發現，政府降低貸款成本，減輕了企業融資壓力。此外，除房地產行業以外，所有行業的就業增長都有所加快。

房地產市場疲軟是中國經濟面臨的一大挑戰，近日數據顯示，住宅銷量大幅下滑，商業房地產行業連續第二個月出現疲弱跡象。

為了支撐房地產行業，中國近日推出購買首套房貸款「認房不認貸」政策措施，在全國多地執行。與此同時，中國最大建商之一碧桂園近日和債權人達成協議，通過債務展期方案。

高盛亞太宏觀經濟研究團隊認為，這些好消息都有望提振消費者信心。

《巴隆周刊》指出，現在就提出「經濟復甦」的說法，可能為時尚早，但中國經濟部分領域展現出的韌性顯示，中國股市「痛感」最強的時候可能已經過去了。

Hargreaves Lansdown 貨幣及市場主管 Susannah Streeter 說：「中國推出的支持性措施正在慢慢發揮作用，重新燃起了中國經濟出現轉機的希望，尤其是上周宣布的放寬貸款條件和向購房者和投資者提供更多稅收優惠的新措施。」

野村分析師在報告中指出，在政府越來越擔心房地產行業崩潰、螺旋式下滑之際，這項全國性房地產行業政策象徵中國邁出重要一步。

高盛首席經濟學家閃輝近日也表示，中國政府扶持房地產行業的漸進式措施，以及中國央行支持人民幣匯率的行動，都表明未來中國會推出更多刺激措施。

閃輝說：「中國釋出了一個明確信號，即決策官員希望看到房地產市場穩定下來，促進經濟成長，提振市場信心。我們認為，中國還會繼續推出更多措施，直到對政策效果感到滿意為止。」