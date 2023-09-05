統計：美股漲勢在8月戛然而止 空頭重返獲利

數據和分析公司 Ortex 表示，由於美股在今年穩步上漲後漲勢暫停，空頭在經歷兩個月的損失後於 8 月恢復獲利。

Ortex 數據顯示，這些空頭投資人在 7 月損失了 165 億美元、6 月損失了 370 億美元後，8 月總共賺進 148 億美元。

標普 500 指數在 8 月結束連續 5 個月的上漲，因為美國國債殖利率的上升打壓了蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US) 等重量級成長型股票的股價；這些股票的未來現金流隨著利率上升而縮水。

Ortex 數據顯示，醫療保健集團嬌生公司 (JNJ-US) 是上個月獲利最高的空頭標的，空頭獲利約 13 億美元。

嬌生公司在完成消費者健康部分 Kenvue 的分拆後，上月底公布了其獨立藥品和醫療器械業務的第一份展望。

Ortex 表示，另一方面，晶片設計公司 Nvidia (NVDA-US) 的股價在 250 億美元的回購和高於預期的上季營收預測後躍升至創紀錄水平，讓空頭損失 5.4 億美元，這是連續第 2 個月最大的虧損押注。

電動車公司 Lion Electric (LEV-US) 目前擁有最高的「Ortex 空頭分數」，代表該股被嚴重放空，並且具有其他增加軋空可能性的特徵。