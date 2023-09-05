降價有感 特斯拉8月中國交車數成長9.3%

電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 8 月中國交車量激增，原因是該公司調降了汽車價格，並推出期待已久的改版 Model 3。

乘聯會周一 (4 日) 發布的初步數據顯示，特斯拉 8 月在中國銷售了 84159 輛電動車，同比成長 9.3%，環比大增 31%，較 7 月銷量低點大幅反彈。其中，中國產 Model 3 和 Model Y 的銷量較 7 月增加 30.9%。

雖然特斯拉 CEO 馬斯克之前曾表示，由於工廠升級停工，第 3 季該公司全球產量將下降，但其上海廠的產能似乎再次回升。8 月是該廠今年至今出貨量第 3 高月份。

今年 8 月特斯拉發起另一輪價格戰，在 8 月中旬將部分型號的 Model Y 的成本削減約 4%；此外還提供優惠措施，在 8 月 14 日到 9 月 30 日下訂 Model 3 後輪驅動版現車並完成交車，可享 8000 元保險補貼。

特斯拉 9 月 1 日開放新款 Model 3 預售，與預想的不一樣，新款 Model 3 非但沒有降價，反而較舊版價格高出 12%。不過，特斯拉隨後大幅調降其高端車型 Model S 和 X 在中國的售價，降價幅度最高達 20%。