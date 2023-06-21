摩根士丹利的首席策略師 Michael Wilson 警告，經濟增長放緩可能會阻止股市走升，他堅持認為，下半年經濟將陷入停滯，削弱企業財報獲利並拖累股價。

摩根士丹利首席美國股票策略師威爾遜在給客戶的一份報告中寫道：「鑑於我們對於經濟增長的根本性觀點，我們難以認同目前市場興奮之情。」

他補充說：「如果下半年經濟如預期重新加速，那麼用以支持股價的看多觀點就可證明是正確的。否則，從我們現在看到的大舉進行風險投資的情況來看，許多投資人幡然覺醒。」「時間會證明一切，但足以說明，我們沒有改變對增長方面的看法。」

Wilson 是華爾街 2023 年最大的空頭之一，他多次預測股市將暴跌，但他口中的悲觀前景尚未實現。

華爾街大空頭：預計股市反彈難以為繼 (圖：REUTERS/TPG)

相反，今年年初股市表現強勁，標準普爾 500 指數年初至今上漲 15%，那斯達克綜合指數飆升 31%。

但有跡象表明美國經濟正在大幅放緩，2023 年第一季 GDP 僅增長 1.1% 。

輝達和微軟等科技巨頭已幫助大盤擺脫黯淡的前景，投資人因 ChatGPT 湧入人工智慧 (AI) 概念股的興趣激增。

Wilson 表示，即使 AI 狂潮將帶來 6 兆美元的投資機會，也無法阻止 2023 年初牛市的消亡。

他寫道：「需要闡明的是，我們也相信 AI 題材，並相信它將成為下一次市場繁榮的重要組成要素，但我們僅認為，這不會阻止今年已經開始的經濟減速。」

Wilson 認為，相比非必需消費品，他建議做多必需消費品類股，相比週期性板塊做多防禦板塊，相比科技做多醫療，相比低效率公司，做多運營效率較高的公司。Wilson 還建議，由於利率將維持高企，應避免財務槓桿高的公司。