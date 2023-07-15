美股漲勢凌厲 避險基金空頭回補規模創逾兩年最高

摩根大通 (JPMorgan) 和高盛 (Goldman Sachs) 發布報告指出，因近來股市走強對績效構成威脅，全球避險基金紛紛棄守對美股走跌的押注，對主要股指和 ETF 的空頭回補規模創逾兩年新高。

摩根大通表示，對避險基金來說，做空一直是個挑戰，尤其是從 6 月初以來，最近幾天的空頭平倉活動也更加激烈。

高盛於報告指出，包含股指和 ETF 在內，空頭回補的規模達到 2020 年 11 月以來最高水平。

身在升息、通膨高漲與地緣政治緊張局勢之下，看空後市的投資組合經理們今年稍早為低迷的經濟環境作準備，但美股牛市卻令他們措手不及。這種空頭回補的情況可能反過來推高股市，導致剩下的做空者陷入更複雜的處境。

摩根大通表示，那斯達克指數今年迄今已飆升 42%，標普 500 指數飆漲逾 17%，一籃子被大量做空的美國股票，5 月初以來大漲了 40%。

避險基金的績效並不是那麼亮眼。整體而言，避險基金上半年報酬率為 3.45%，落後主要股指。

摩根大通在周四 (13 日) 的報告中寫道，隨著美股漲勢延續，投資人情緒已更加樂觀。高盛也指出，淨買入 (不含已售股票) 已達到去年 10 月以來最高水平，主要動能便來自空頭回補。

然而，高盛表示，避險基金也放空更多個股，主要集中在必需品、通訊服務和資訊技術等產業。