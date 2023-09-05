告別8月魔咒 迎來9月效應 美銀：情況不太一樣

美股剛剛度過「8 月魔咒」，噩夢似乎不會因此而結束。實際上，9 月美股也好不到哪裏去。CFRA Research 數據顯示，自 1945 年以來，標普 500 指數在 9 月平均下跌 0.7%。

不過，根據美國銀行 (Bank of America) 技術策略師沙特邁爾 (Stephen Suttmeier) 的說法，標普 500 指數今年至今已上漲 18%，這意味着標普指數有能力逆轉這股趨勢，並在本月進一步上漲。

他在最新發布的研究報告中寫道，「標普 500 指數在 1 至 8 月期間上漲 10% 至 20%，這將成爲 9 月和今年底前的最佳助力。」「整個 2023 年的走勢大致是如此。」

他解釋，當標普 500 指數在 9 月前上漲 10% 至 20% 時，該月有 65% 的可能都會上漲，平均回報率爲 0.8%。

從歷史上看，美股在每年的第 9 個月都表現不佳，導致交易員們創造了「9 月效應」一詞。雖然大家對於標普 500 指數和那斯達克綜合指數爲何往往表現如此糟糕，幾乎沒有達成共識。

但沙特邁爾表示，不必太過擔心 2023 年，因爲今年至今，人工智慧 (AI) 推動的大規模反彈提振了股市，這是一個利多指標，預示着進一步的上漲。

他還說，如果按照歷史模式走下去，大盤股指數可能會從目前的水平再上漲 8%，到今年底時收於 4 ,850 點左右。

不過，並非所有華爾街策略師都這麼樂觀。摩根大通以馬鐵卡 (Mislav Matejka) 爲首的團隊在最新報告中表示，美股明顯存在自滿情緒，當前恐慌指數 VIX 接近歷史低點，而部位已增加至高於平均的水平，「投資人沒有更多的安全網，而『害怕錯過』(FOMO) 的情緒正在全面蔓延。」

他表示，雖然 9 月通常是股市走弱的時期，但信心和部位仍遠未達到看跌的水平。策略師們警告，投資人不再有更多的緩衝策略，因爲他們的情緒已經完全接受經濟軟着陸的觀點。