鉅亨美股雷達：市場持續評估經濟數據 多位Fed官員本週將發表談話

美股重要看點：

投資人持續關注 Fed 政策方向。美將公布耐用品訂單、工廠訂單，美國 10 年期公債殖利率來到 4.224%。美股期貨週二 (5 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.01%，標普 500 期貨跌 0.13%，那斯達克 100 期貨跌 0.25%。

本週多位聯準會 (Fed) 官員本週將輪番發言，包含紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams)、達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan)、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 以及波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins)，其中威廉斯和蘿根今年都有貨幣政策投票權，前聖路聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 也將發表談話，市場關注他們對利率以及經濟前景的看法。

今年以來，勞動力市場仍然是市場關注的焦點，上周五公布數據顯示，美國 8 月非農就業人數料增加 18.7 萬人，高於預期的 17 萬人，失業率增加至 3.8%，較 7 月大幅上升，為 2022 年 2 月以來最高。

高盛集團認為，美國經濟在未來 12 個月進入衰退的機率，已剩下 15%，低於之前預測的 20%，因為因為通膨降溫和勞動力市場依然富有彈性，表明 Fed 可能不需要進一步升息。

不過，華爾街著名空頭、研究機構 Rosenberg Research 創辦人 David Rosenberg 表示，他認為美國經濟正迅速走向衰退，Fed 升息的負面影響尚未完全顯現，預期在半年內陷入衰退。

隨著美股進入 9 月，投資者認為波動性可能加大。根據 CFRA 引用自 1945 年以來的數據，標普 500 指數在 9 月份繳出最差的單月表現，平均下跌 0.7%。

不過，根據美國銀行 (Bank of America) 技術策略師沙特邁爾 (Stephen Suttmeier) 的說法，標普 500 指數今年至今已上漲 18%，這意味着標普指數有能力逆轉這股趨勢，並在本月進一步上漲。

他在最新發布的研究報告中寫道，「標普 500 指數在 1 至 8 月期間上漲 10% 至 20%，這將成爲 9 月和今年底前的最佳助力。」「整個 2023 年的走勢大致是如此。」他解釋，當標普 500 指數在 9 月前上漲 10% 至 20% 時，該月有 65% 的可能都會上漲，平均回報率爲 0.8%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 7 月耐用品訂單月率修訂值 (%)，前值 - 5.2

美國 7 月工廠訂單月率 (%)，預估 - 0.1，前值 2.3

重要個股動態：

無