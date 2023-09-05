榮耀搶攻摺疊機市場 攜概念機V Purse及折疊旗艦Magic V2亮相

歐洲最大消費性電子展 (IFA) 於本月 1 日在德國柏林開幕。中國手機製造商榮耀推出 2 款大螢幕摺疊手機，包括概念機 V Purse 以及最新折疊旗艦 Magic V2，帶來革命性技術，也引發市場熱議。

今年 7 月就已經在中國上市的 Magic V2，也在 IFA 上亮相，厚度為 9.9mm，重 231 克，號稱是「全球最輕薄的摺疊機」。

榮耀 CEO 趙明在 IFA 主會場，發表題為《展開未來》的開場演講，向世界展示了榮耀最新折疊旗艦 Magic V2 的革命性新技術。這是近三年來，唯一在 IFA 獲此殊榮的中國科技品牌。

若說 Magic V2 以革命性的技術，為用戶帶來價值，那麼榮耀 V Purse 則更進一步，為用戶帶來了情緒價值。

榮耀 V Purse 機身輕薄且搭配時尚元素，標榜能成為女性隨身迷你包，將折疊螢幕機身再壓薄 1mm。榮耀 V Purse 既是折疊機，又是一個手提包，其外部螢幕可模仿出各種時尚包的樣式。

在 V Purse 之前，榮耀給人的印像是一種工程師風格，儘管技術很強，但少了些時尚氣息。V Purse 改變了外界的認知，是榮耀研發思維又一次進化的標誌，也因此，重塑了整個產業。

過去數十年，能夠登上 IFA 舞台的，不少是全球重要的產業主導者，像是三星、LG 以及 Space X，之所以能成為主導者，重要的原因就是，重塑了產業。而 V Purse 就展示了科技與時尚的融合。

這是繼 Magic V2 之後，榮耀在折疊機領域又一次重要的觀念突破和進化。榮耀 CEO 趙明就曾表示，榮耀 V Purse 是對技術如何重塑未來生活方式的探索。