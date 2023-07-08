傳蘋果與面板商洽談推出可摺疊MacBook 最快2026年上市

根據韓媒《Business Korea》報導，蘋果正在和面板供應商洽談合作推出可摺疊 MacBook 機型，此舉可望使低迷的面板市場獲得提振。

業內人士透露，蘋果最快 2026 年就會推出摺疊式筆電，目前正在和供應商洽談合作事宜，可能會在 2025 年發表，2026 年正式上市。

配合 IT 用摺疊面板市場成長，南韓公司正在努力協調筆電可摺疊 OLED 面板的開發和生產計畫。

三星面板部門 Samsung Display 已決定投資 4.1 兆韓元 (約 31 億美元)，在 2025 年至 2026 年生產 8.6 代的 OLED 面板，LG Display 也在建設用於平板電腦的中型 OLED 面板產線。

在面板產業，大尺寸面板的利潤通常高於小尺寸面板，實現高解析度的難度也更大，因此相較於智慧手機，應用於筆電的摺疊面板獲利空間更大。

雖然南韓面板商已發表首款採用 OLED 面板的筆電，但目前尚未推出任何採用摺疊 OLED 面板的筆電產品，三星目前只有取得摺疊筆電的商標權。

當前摺疊筆電市場是由華碩 (2357-TW) 擔任領頭羊，該公司去年 9 月推出全球首款 17 吋的摺疊式筆電 Zenbook 17 Fold OLED，搭載是的中國面板龍頭京東方的面板。