〈車市〉頂端客注意 賓士旗艦純電休旅亮相 要價603萬元起

台灣賓士今 (6) 日宣布，正式在台推出純電休旅，包括豪華旗艦休旅 EQS SUV 和全方位運動休旅 EQE SUV，售價 603 萬元起和 358 萬元起，藉此領軍賓士 EQ 純電車系在純電 SUV 市場中，搶下更高市占，搭配現有 AMG 高性能版本共 9 款電動車型，挑戰全年電動車銷售比重達 10-15%。

台灣賓士強調，Mercedes-Benz 擁有完整純電陣容，除了採用專屬電動化平台設計的 EQS 和 EQE，強打業界最高續航里程，還有 EQA 小型休旅、EQB 中小型七人座休旅，瞄準以都會生活型態為主的消費族群。

台灣賓士副總裁暨財務長奧諾瑞 (Honore Tchoukuegno) 表示，休旅車款一直以來受廣大車主歡迎，因此，延續 EQS、EQE、EQB、EQA 等純電家族成員的強勁聲勢，今日再推出休旅車型 EQE SUV 與 EQS SUV 來滿足消費者多元的用車情境，目標純電車於今年底達到 10-15% 銷售占比。

台灣賓士進一步說明，EQE 350 4MATIC SUV 擁有 549 公里 (WLTP) 的續航里程，EQS 450 4MATIC SUV 更擁有高達 616 公里 (WLTP) 的續航里程。

EQE 350 4MATIC SUV 建議售價 358 萬元起；性能電動休旅 Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC SUV 建議售價 465 萬元起；豪華旗艦電動休旅 EQS 450 4MATIC SUV 建議售價 603 萬元起。