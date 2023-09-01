無懼風雨！OKX與腦哥夢幻聯動，群友見面會現場氣氛火熱

台灣幣圈第一大 Youtube 博主現場講述與 OKX 合作初心。

8 月 21 日，全球領先的加密交易所和 Web3 科技公司 OKX 與臺灣最大的幣圈 Youtube 頻道「腦哥 Chill 塊鏈 BrainBroCrypto」主理人腦哥再次夢幻聯動，由雙方聯合舉辦的「OKX & 腦哥群友見面會」活動正式開啟。

本次活動特別邀請了腦哥的粉絲、和行業 KOL 等眾多臺灣朋友相聚，舉杯暢聊。此外，OKX 代表還驚喜現身活動現場，與腦哥和群友進行了密切交流與探討。儘管當天大雨滂沱，但依舊沒有阻擋群友的熱情，活動現場十分火熱。腦哥在活動發言以及 INS 上，多次表達了對堅持冒雨參加活動的朋友們的感謝。

腦哥在發言時表示，“我們日復一日喊著牛市，可牛市卻還沒有來，當前仍然堅守在行業裡，並耐心地等待牛市到來的朋友變得少了。但留下來的人，依然對加密行業保持信心，這點非常難能可貴。我十分看好區塊鏈理念和技術未來發展前景，它們正在改變傳統金融的諸多痛點，是為數不多具有投資潛力的行業。”

OKX 代表表示，“我們非常看重臺灣市場，這裡充滿活力且具有巨大的包容性，非常高興可以和腦哥以及眾多臺灣朋友建立長期良好的合作關係，從而讓更多的臺灣使用者可以瞭解並使用 OKX。我們將持續保持創新，增進與當地專案和人才合作，為臺灣使用者提供更好、更安全、更高可靠的加密交易服務。”

此外，腦哥還在現場分享了與 OKX 產品使用體驗。在腦哥看來，OKX 是最理解 Web3 價值的加密交易所，是唯一將中心化交易所和 Web3 錢包結合在同一個 App 內的交易所，允許使用者可以自由切換，享受無縫、便捷和安全的交易體驗。也是唯一開發了功能最全面的熱錢包的交易所，當前已支援 65 + 公鏈，非常簡單好用。

腦哥還舉例稱，此前在參與某個 NFT 專案的 Freemint 時，由於當時錢包無法連線，專案方直接建議他使用 OKX Wallet，足見 OKX Wallet 產品的覆蓋範圍以及安全便捷，甚至超越部分公鏈自己推出的官方錢包。

談及與 OKX 合作淵源和初心，據腦哥表示，他的 Youtube 頻道在 2020 年正式推出，2021 年就開始與 OKX 建立並保持良好、密切的合作關係。但實際上，他從更早的時間就已經知道這家全球頂級的老牌加密交易所。

腦哥認為，“最初很多人因為比特幣波動所帶來的價值而進入行業，但最終卻因為 Web3 的未來發展潛力而留下，在如此年輕的時候卻擁有如此長線的投資思維，其實非常難得，這在某種程度上和 OKX 也非常像，OKX 清楚的知道，中心化交易所比去中心化業務賺錢，但他們卻在這個漫長的熊市堅持做去中心化業務，並投入大量的時間、金錢和精力，致力於打造 Web2 和 Web3 之間的橋樑和入口，這種長線佈局的理念和我 Youtube 頻道理念非常相符，在有了更多深入瞭解之後，我們變得越來越密切，成為了長期密切合作的夥伴。”