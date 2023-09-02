美國國會再度面臨政府關門考驗 美股有機會波瀾不驚？

美國參議院議員預定下周二 (5 日) 結束勞動節連假後回到華府工作岡位上，接下來即將面對的考驗將是政府部分停擺。MarketWatch 報導，由於近幾次當聯邦政府關門時間長達五天以上，美股都呈現上漲，因此一些投資人反而盼望能看到政府部分關門的結果。

報導指出，下周二結束 8 月休會的只有參議院，眾議院要隔一周、也就是 9 月 12 日才會回到國會山莊。在他們回到工作崗位以前，白宮預算局已經敦促國會盡快通過短期融資措施，避免政府在 10 月 1 日的 2024 財政年度一開始就關門。

猶他州共和黨參議員 Mitt Romney 說：「我猜測，屆時將有大量的尖叫和咆嘯，最後結局將是政府停擺，很多人會因此感到不方便甚至受到影響，但我們仍會這麼做。順道一提，我們雖然會關閉政府，但之後也會再度開門。這不是我們用來獲勝的工具，只是藉此展現我們的努力。」

追蹤華府國會議員動向的多名分析師都說，投資人大可把政府關門視為噪音。

Raymond James 華盛頓政策分析師 Ed Mills 說：「現在的風險比 6 月時低很多。當時我們面臨債務違約的威脅。就擔憂程度來說，如果以 1 到 10 分來衡量，這次大概只有 1 到 2。」而債務違約的等級為 10。

自 1978 年以來，聯邦政府停擺五天以上的狀況曾發生過六次，而在比較近期的四次裡，標普 500 都是上漲的。

Stifel 華盛頓首席政策策略師 Brian Gardner 說：「關於暫時預算僵局的消息只會愈來愈多，屆時可能會引發一些恐慌，但投資人應該泰然處之。市場通常會忽略政府關門的影響。」

政府關門開始日期 持續天數 標普 500 表現 1978/10/1 17 天 -2.00% 1979/10/1 11 天 -4.42% 1995/11/14 5 天 +1.24% 1995/12/16 21 天 +0.34% 2013/10/1 16 天 +3.07% 2018/12/21 34 天 +10.27% (資料來源: Stifel、MarketWatch)

政府關門的可能影響

Gardner 解釋，當聯邦政府停擺，投資人不必恐慌，但確實會帶來的一些傷害。「媒體將大幅報導國家公園獲政府設施關閉的消息。政府機關的員工將無法及時領到薪水，導致一些家庭陷入困境。」

但他同時強調，整個國家會照常運作，包括軍事和航空管制人員，而且只要政府關門一結束，遲發的工資將補上。

BTIG 的 Issac Boltansky 和 Isabel Bandoroff 則說：「從市場角度來看，政府關門最大的擔憂，可能是在 Fed 決策關鍵時期延後發布官方數據。」

兩人預測聯邦政府將關門，但整體而言不會發生什麼大事，因為債務支付不會受影響，而且所有延誤的活動都會在政府開門之後獲得解決。

Raymond James 的 Mills 指出，政府關門對股市會造成較大影響，可能發生在停擺持續時間比預期漫長的時候，或是促使關門結束的跨黨派協議，竟意外引發更大幅的支出刪減、並導致民主黨的「通膨削減法案」(IRA) 遭到廢除的時候。

Mills 說：「最有可能發生的情況是關個幾天，而非幾周。」他還提醒，政府關門可能衝擊消費者信心，並干擾某些企業的首次公開發行 (IPO)。

國會山莊可能的情況

美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 雖然就債務上限達成協議，限制未來兩年的支出水準，並讓 2024 年非軍事支出保持在 2023 年的水準，但眾議院共和黨人已把新一財政年度的支出目標，修到低於麥卡錫和拜登提議的水準。

因此，麥卡錫向共和黨人提議短期融資法案，讓眾議院完成撥款法案的工作。這種短期融資法案被稱為持續決議案 (continuing resolution, CR)，通常被參、眾兩院用於促使十多項撥款法案達成一致，為政府新一年度的營運提供資金。

但眾議院共和黨內強硬派的自由黨團 (Freedom Caucus)，對麥卡錫的提案有疑慮。他們在 8 月 21 日發布聲明表示，成員希望抑制支出，將反對任何不含眾議院已通過、針對美國南方邊境安全法案支出的措施。

Mills 表示，最有可能情況，將是由眾議院通過包含自由黨團目標的短期融資措施，然後與參議院談判，過程中可能看到政府部分關門。

Mills 說：「市場曾經遇過政府關門，大部分情況下，市場反應都很輕微。」