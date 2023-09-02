美股重點新聞摘要2023年09月02日

WSJ：安謀 IPO 目標估值將落在 500 億至 550 億美元

知情人士透露，在這起全球最大規模的首次公開發行 (IPO) 案中，英國晶片設計公司安謀 (Arm) 的目標估值將落在 500 億至 550 億美元。閱讀全文...

彭博：蘋果、輝達等大客戶為 Arm IPO 戰略投資者

《彭博》週五 (1 日) 報導， 軟銀旗下英國晶片設計公司安謀 (Arm) 的一些最大客戶已加入成為 Arm 赴美掛牌上市的戰略投資者，包括蘋果、輝達和英特爾等多家科技巨頭。閱讀全文...

黑石、Airbnb 將納入標普 500 指數 盤後攜手跳漲

標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 周五 (1 日) 宣布指數再平衡措施，其中，私募基金巨頭黑石集團 (Blackstone)(BX-US) 和旅宿平台 Airbnb(ABNB-US) 兩家公司將加入標普 500 指數，預定 9 月 18 日開盤前生效，兩家公司聞訊盤後跳漲至少 4%。閱讀全文...

美國 8 月非農就業增加 18.7 萬人 高於預期 但失業率上升

美國勞工部周五 (1 日) 報告顯示，美國經濟在 8 月份非農就業人數的增長高於預期。閱讀全文...