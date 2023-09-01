六都8月房屋交易量首度連兩月轉正成長 房市趨穩健

全台六都會區今 (1) 日分別公布 2023 年 8 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 2 萬 202 棟，月增 1.6%，年增 5.5%，主要反映 6 月下旬到 7 月市場交易狀況，其中並以台南的月增 36.9%、年增 24.4% 的表現最為突出，市場推估主要是新屋交屋潮推升。

而 2023 年 1-8 月六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 14 萬 7082 棟，與去年同期年減 13%，仍是自 2019 年來最低交易紀錄，創 5 年來同期新低。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年第二季移轉棟數年減幅度就開始收斂，7、8 月六都移轉棟數年增率都已經轉正，房市交易量有點開始落底的跡象，加上預估今年交屋有一定數量趨勢下，下半年移轉應會較去年微幅增或持平，移轉棟數有機會超過 28.5 萬棟，當前房市呈現投資退場自用穩健的市況。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，央行連續升息沒有衝擊房價，在平均地權條例子法上路後，依舊沒有區域降價，買方觀望許久後，願意進場者增加，不過市場以自用、首購為主，低總價為房市主流，低價選擇多的地區交易較為亮眼。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，8 月六都建物買賣移轉棟數月增 1.6%，其中，各都會區增減互見，台北市月減 5.9%，新北市月減 2.4%，桃園市月減 5.8%，台中市月增 5.5%，台南市月增 36.9%，高雄市減少 2.9%。整體而言，8 月六都建物買賣移轉棟數量增 1.6%，顯示在房市政策衝擊已淡化的狀況下，房市回歸供需面，市場交易仍以自住與長期置產需求為主力。

陳金萍進一步指出，其中台南市建物買賣移轉棟數較上工月大增 36.9%，主要受惠於北區、安南區以及新化區均有超過百棟以上的成長，是今年單月最佳表現，同時也是 2021 年 7 月以來單月買賣移棟數最高的月份。

另與 2022 年 8 月相比，六都建物買賣移轉棟數年增 5.5%；除了台北市年減 4.5% 外，其餘五都均量增，新北市年增 6.8%，桃園市年增 4.3%，台中市年增 1.7%，台南市大增 24.4%，高雄市年增 4.5%。主要是去年 8 月雖國內疫情趨緩，但在美聯準會 (Fed) 升息 3 碼後，引發市場對全球經濟衰退的預期，加上 8 月上旬兩岸關係轉趨緊張，地緣政治風險增，面對兩岸關係的不確定性，房市交易轉淡，自 7 月後下半年六都交易量均不到 2 萬棟，房市交易降溫，基期較低，也讓今年 8 月六都交易量年增 5.5%。

陳金萍說明，進一步觀察今年 1-8 月六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 14 萬 7082 棟，與去年同期年減 13%，仍是自 2019 年來最低交易紀錄，創 5 年來同期新低；其中台北市年減 17.1% 最多，桃園市年減 13.9%，台中市年減 11.4%，台南市與高雄市年減幅度縮至一成左右，台南市年減 10.2%，高雄市年減 10.8%，表現相對穩定。

陳金萍補充，另觀察六都今年 5 月以前累計建物買賣移轉棟數較去年同期都有二成以上的減幅，到上半年年減幅 18.6%，1-7 月縮減至 15.4%，而目前來看，1-8 月已逐步往一成左右靠攏，較去年同期量縮 13%，年減幅持續收斂，雖全年交易量縮態勢已確立，但近幾年建照、開工量仍處高檔，未來住宅新增供給量大增，新屋完工交屋也將陸續出現，將挹注交易量表現。因此，雖有總統大選變數，但近期觀察對於房市交易影響不大，若政經局勢、政策環境與目前差距不大，後續房市仍可審慎期待。