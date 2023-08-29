〈房產〉全台家戶數Vs.住宅量爲平均一戶一宅 房仲：供需不對稱才是問題癥結

根據官方統計顯示，去年底全台住宅供需呈現平衡狀態，平均每戶住宅數為 1.0 宅，但若排除 50 年以上的老舊住宅，平均每戶住宅數則下降至 0.9，整體住宅供給略小於需求，雖然整體戶數對比供給量大致呈現均衡態勢，但市場供給狀況並不平均，近年興起的重劃區面對房市不景氣，還是會有短期供給過剩的問題。

也就是說，住宅供給量大的地區，也並非高需求的區域，因此可能造成住宅存量高的都會區周邊房產出現供給過剩。

同時，從總量看市場並無供給過剩問題，但一手新的推案供給量不在統計之列，尤其這幾年建照量都超過 10 萬戶，特定地區銷售率下滑後，也會出現供給量過大的問題。

統計顯示，2022 年底全台戶數計 908.9 萬戶，住宅數計 907.0 萬宅，與 2013 年底相較，戶數增加 80.3 萬戶（9.7%），住宅數增加 90.6 萬宅（11.1％），宅數增幅大於戶數；2022 年底全國平均每戶住宅數為 1.0 宅，整體住宅供需大致呈平衡狀態；惟若將屋齡 50 年以上老舊住宅排除，平均每戶住宅數則下降至 0.9，整體住宅供給略小於需求。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，如由整體住宅存量與戶數來看，全台似乎不存在過度開發的問題，不過這幾年新增供給以重劃區開發數量最多，因此供給狀況如台北市供給量就很少，但北市以外重劃區多，相對新房子供給量也大，因此像是新北市、台中市都是建照量較大的區域，但相對景氣進入盤整階段時，也會出現待售較多的現象。

另外統計也顯示，若將屋齡 50 年以上住宅排除，2022 年底全台平均每戶住宅數則下降至 0.89，顯示若扣除 50 年以上房屋，住宅供應仍有提升空間。

由全台 6 大都會區來看，排除 50 年以上老屋，平均每戶住宅數以台北市住宅與戶數比 0.74、高雄市 0.87 及台南市 0.88，相對較低，也表示這些區域老宅問題相對嚴重，而台中市 0.98、桃園市 0.97 及新北市 0.96，顯示非高齡住宅供給相對較充足。