南韓8月份出口降幅減緩 帶來全球經濟復甦一線希望

南韓 8 月份出口下降幅度低於預期，顯示出半導體需求改善的跡象，並進一步證明全球貿易剛開啟復甦跡象。

南韓貿易部門周五 (1 日) 公布，南韓出口年減 8.4%，優於經濟學家預期的下降 11.8% 和前值下降 16.4% 。此外，進口年減 22.8%，貿易順差 8.7 億美元。

最近幾個月，由於數據令人失望，當局多次下調經濟預估，而南韓的經濟主要由出口帶動，其他貿易依賴型經濟體也密切關注南韓經濟表現。

貿易部在一份聲明中強調，晶片出貨量與 7 月份相比增長了 15%，這是一個積極的信號，儘管與去年同期相比仍下降 21%。南韓財政部長秋慶鎬表示，他預計出口將在今年年底復甦。

南韓工業經濟與貿易研究所分析師 Cho Chuel 指出，汽車行業正在幫助南韓出口渡過難關，相較之下，半導體需求問題依然存在。

他說：「出口最終將取決於晶片價格和需求的變化，如果晶片價格回升，出口可能會恢復增長。 但問題是中國，其需求還不強勁。」

世界貿易組織 (WTO) 上周表示，商品貿易量在經歷兩次下降後，第二季有所回升，但仍低於趨勢平均。

南韓被視為全球貿易的領頭羊，因為它出口的商品可用於各種產品，包括機器、螢幕和成品油。全球經濟活動因利率上升和中國在新冠疫情封鎖中恢復欠佳，而受到限制。

全球央行可能會在未來一段時間內繼續對抗通膨，對需求帶來壓力。 南韓央行自 2021 年以來，已將基準利率提高 300 個基點，近幾個月保持政策穩定，但也不排除進一步緊縮的可能性。