美國人耗盡疫情期間超額儲蓄 消費支出增長恐難以持續

由於美國人購買了更多商品和服務，美國 7 月份消費者支出增幅為 6 個月來最高，但月度通膨率放緩，強化了聯準會下個月維持利率不變的預期。

然而，目前消費者支出的增長速度不太可能持續，因為美國家庭在疫情期間累積的超額儲蓄，已消耗殆盡。數以百萬計的美國人將在 10 月份重新開始償還學生貸款，而更高的借貸成本，可能會讓消費者更難繼續使用信用卡來支付購買費用。

數據顯示，7 月份美國家庭儲蓄率大幅下跌 0.8 個百分比，從 4.3% 降至 3.5%，這是 2022 年初以來的最大單月降幅。

以美元計算，個人儲蓄總額從 8520 億美元驟降至 7060 億美元，創下 2022 年 1 月以來最大單月跌幅。

美國個人儲蓄變化 (圖表取自 Zero Hedge)

多倫多蒙特利爾銀行資本市場資深經濟學家 Jennifer Lee 表示，美國人一直在消費，軟著陸的觀點仍然成立，但隨著儲蓄率繼續下降，消費者發出了一些警告信號。

占美國經濟活動三分之二以上的消費者支出，上個月增長 0.8%，經濟學家此前預測為 0.7%。 6 月份的數據經修正略有上調，由 0.5% 提高為 0.6%。

上月商品支出增長 0.7%，主要反映了藥品、娛樂用品、雜貨和服裝等壽命較短的產品消費增加。娛樂用品和車輛以及家庭家具和設備以及其他耐用物品的支出也有所增加。

服務業支出增長 0.8%，受投資組合管理和投資諮詢服務、住房和公用事業、餐館和醫療保健的推動。儘管一系列電影上映以及演唱會提振了夏季的消費，但娛樂服務方面的支出漲幅卻不大。

花旗集團駐紐約分析師 Veronica Clark 認為，這可能暗示 8 月服務消費有上行風險。