8月非農公布在即 就業增幅估創今年最小、關注薪資成長

美國 8 月非農就業報告即將在周五 (1 日) 出爐，經濟學家預估就業成長將放緩，失業率料繼續處在歷史低點，就業機會減少意味著聯準會 (Fed) 升息壓力有望減輕。

《華爾街日報》訪調的經濟學家預估，8 月非農就業人數將增加 17 萬，創 2021 年 1 月以來最低，也是今年以來最小增幅，但和疫情爆發前兩年的水平一致。經濟學家此前警告，8 月數據可能會受好萊塢等罷工行動影響。

經濟學家預測，8 月平均時薪將年增 4.4%，增幅與 7 月大致相同。這是聯準會 (Fed) 密切關注的一項指標，因爲薪資成長可能帶來通膨壓力，尤其是在高勞力密集的服務業。

經濟學家還預估，8 月失業率將維持在 3.5% 的歷史低點。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上月在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 央行年會上表示，Fed 可能會在 9 月會議上保持利率穩定，但若經濟未出現放緩跡象，則升息的可能性還是存在。

目前美國通膨率已較去年 6 月的高峰大幅下滑，但 Fed 官員一再警告，經濟活動和薪資增長恐會阻礙打擊通膨的努力。

Wilmington Trust Investment Advisors 首席經濟學家 Luke Tilley 表示，對勞動力需求下滑，在不引發大規模裁員的情況下讓勞動力市場降溫，對經濟來說是最理想的結果，這樣的前境看起來越來越有可能實現。

他說，雖然經濟放緩為就業成長帶來壓力，但依舊相當強勁，這將是軟著陸的關鍵，若就業繼續實現淨成長，消費者就不會大規模削減支出。

勞動力需求放緩

細看產業就業結構，醫療保健、營建和社會服務今年招聘相對強勁，其他受疫情影響且尚未完全復原的產業也是如此，包含餐飲業、兒童照護和教育服務。與此同時，製造業就業成長陷入停滯，以科技業為主的資訊服務就業人數出現下滑。

職位空缺數據也為勞動力需求降溫的狀況提供進一步佐證。美國本周公布 7 月 JOLTS 職位空缺數創下 2021 年 3 月以來新低，新進員工人數也降至 2020 年 4 月來最低水平。

薪資釋出混雜訊號

最近幾個月的薪資增幅超越通膨升幅，考量到消費者支出為美國經濟產值貢獻超過三分之二，因此對家庭或是整體經濟來說，購買力提升都是件好事。

然而，經通膨調整後的實質薪資反彈，卻可能為央行增添更多挑戰，鮑爾近期便表示，要讓通膨持續朝 2% 目標回落，需要經濟在一段時間內低於趨勢成長水準。

巴克萊銀行 (Barclays) 美國經濟學家 Jonathan Millar 表示：「薪資成長確實有所放緩，但放緩程度只是漸進的，目前來說還不夠。」

其他指標也顯示美國勞動力市場仍處在「異常吃緊」(unusually tight) 的狀態。

目前美國失業率正接近 50 年來最低水平，黃金就業年齡段 (即 25 歲至 54 歲) 的成年人就業比率達到 20 多年來最高水平，這個群體的勞動力參與率也高於疫情前水平。不過整體來看，勞動力參與率尚未完全恢復，主要是受疫情期間的「退休潮」所致。

若就業成長放緩是因為沒有足夠的人可僱用，而非人力需求下滑，那麼薪資和物價壓力可能會居高不下，導致軟著陸的前景變得更加複雜。