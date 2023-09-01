〈財報〉需求改善狀況佳 戴爾財報、財測雙報喜 盤後大漲8%

戴爾 (Dell) 周四 (31 日) 公布上季業績表現出色，個人電腦 (PC) 和資料中心硬體銷售均優於預期，且本季和全年展望樂觀，激勵盤後股價大漲近 8%。

FY24 Q3 與全年財測 v.s. 華爾街預期

Q3 營收：225 億美元至 235 億美元 v.s. 217 億美元

Q3 Non-GAAP 每股淨利 (EPS)：1.45 美元 v.s. 1.37 美元

全年營收：895 億美元至 915 億美元 v.s. 869 億美元

全年 EPS：6.30 美元 v.s. 5.56 美元

營運長 Jeff Clarke 在財報公布後的電話會議上表示：「進入下半年，整體環境的一些跡象令我們感到鼓舞。需求環境的改善速度比我們預期的還要更快，尤其是 6 月和 7 月。」

展望第三季，戴爾預估營收將落在 225 億美元至 235 億美元左右，調整後 EPS 估為 1.45 美元，雙雙優於分析師預期，並上修全年營收展望。

財務長 Yvonne McGill 表示，有跡象顯示小型企業和政府客戶需求趨穩，但主要客戶在採購上依舊謹慎保守。

整體而言，戴爾對 PC 市場的看法相較同業惠普 (HPQ-US) 更顯樂觀。後者本周稍早下修全年獲利展望，稱需求反彈的時間比原先預料還要更長。

戴爾 (DELL-US) 周四收盤漲近 1% 至每股 56.24 美元，樂觀財報和財測激勵盤後股價勁揚 7.9%。該股今年累計漲幅已達近 40%。

Q2(截至 8/4) 財報關鍵數據 v.s. 華爾街預期

營收：229 億美元 (年減 13%) v.s. 209 億美元

(Non-GAAP)EBITDA：26 億美元 (年增 6%) v.s. 20 億 b 美元

(Non-GAAP)EPS：1.74 美元 (年增 4%) v.s. 1.14 美元

部門營收 v.s. 華爾街預期

客戶解決方案 (CSG, 包含消費性和商用 PC 等)：129 億美元 (年減 16%) v.s. 121 億美元

基礎設施解決方案 (ISG, 含伺服器、儲存裝置和網路硬體等)：85 億美元 (年減 11%) v.s. 74 億美元

戴爾上季業績表現優於預期，營收年減 13% 至 229 億美元，但遠高於公司原先預測的 202 億至 212 億美元，也比華爾街普遍預測的 209 億美元高出 20 億美元。調整後 EPS 為 1.74 美元，優於公司預測的 1.10 美元和華爾街共識預期的 1.14 美元。

上季核心 PC 業務營收為 129 億美元，年減 16% 但季增 8%，且遠高於共識預期的 121 億美元，消費性和商用 PC 收入均高於預測。

包含伺服器和儲存裝置在內的基礎設施解決方案事業，上季營收為 85 億美元，年減 11% 但季增 11%，市場共識預期為 74 億美元。

戴爾指出，本會計年度上半年有約兩成的伺服器訂單與機器和 AI 應用有關，營運長 Jeff Clarke 表示，其中一款對生成式 AI 性能進行優化的伺服器，大約有 20 億美元的積壓訂單。

戴爾今年 5 月宣布與輝達 (NVDA-US) 合作推出生成式 AI 解決方案，協助企業構建與使用生成式 AI 模型。Clarke 說：「隨著產品組合需求持續成長，AI 已經展現出它的長期驅動力。」

戴爾也公布上季回購約 2.5 億美元的自家股票。