〈美股盤後〉道瓊止步連四紅 標普月線收黑2月來首見

在充滿挑戰的 8 月最後一個交易日，市場劇烈波動，數據顯示美國通膨增幅溫和，聯準會 9 月暫停升息的希望仍然存在，美股主指週四 (31 日) 漲跌互見，美債殖利率續跌，美元走升。

市調機構 IDC 預估手機明年重回復甦，科技股利多走高，英特爾最新財測樂觀，其股價扶搖直上，Salesforce 因財報利多而走升，大麻股買盤強勁，但醫療保健、公用事業等防禦性板塊重挫。

道瓊指數收黑近 170 點，結束連續第四個交易日升勢，標準普爾 500 指數小跌超 0.1%，那斯達克綜合指數升高逾 0.1%。費城半導體指數收紅近 0.75%。

經歷崎嶇的 8 月份，美股主指月線盡墨，道瓊 8 月份累跌 2.36%，標普越跌 1.77%，為 2 月份以來首次月度下滑，而那指月跌幅高達 2.17%，創下今年迄今最大月度跌幅。

政經消息，駐印度與中國的消息人士向外媒透露，中國國家主席習近平可能缺席下週在印度召開的 20 國集團 (G20) 領袖峰會。美國總統拜登回應：「我希望他出席。」

美國財政部長葉倫將在下週參加 G20 峰會，討論全球經濟脆弱性，包括陷入困境的發展中國家所需的援助。

幣圈傳來利空，聯準會延遲對富達 Fidelity (Wise Origin)、VanEck、WisdomTree 和 Invesco 重新提交的比特幣現貨 ETF 申請做出決定，同時推遲 Valkyrie Investments 和 BlackRock (iShares) 透過那斯達克發行比特幣現貨 ETF 的決定，比特幣聞訊跳水，跌破 2.6 萬美元。

外傳美國將輝達 A100、H100 等先進人工智慧 (AI) 晶片出口限制擴大到中國以外的其他地區，包括中東一些國家。美國商務部發言人對此否認稱，拜登政府並未阻止向中東銷售晶片。

美股週四 (31 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊收黑，醫療保健 (-1.21%)、公用事業 (-1.03%) 和房地產 (-0.76%) 領跌，非必需消費品表現最佳 (+0.51%)。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王幾乎全收紅。Meta (META-US) 漲 0.27%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.12%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.21%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.31%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.18%。

道瓊成分股多收低。波音 (BA-US) 下跌 2.11%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 3.04%；美國運通 (AXP-US) 下跌 1.36%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 1.25%；Salesforce (CRM-US) 上漲 2.99%；3M (MMM-US) 上漲 2.13%。

費半成分股逾半收高。輝達 (NVDA-US) 漲 0.18%；美光 (MU-US) 上漲 2.72%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.11%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.41%；AMD (AMD-US) 跌 0.82%；德儀 (TXN-US) 跌 0.69%。

台股 ADR 集體收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.28%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.03%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.38%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.06%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 下滑 1.28% 至每股 93.57 美元，折溢價率達 8.58%，換算價 596.10 元。高盛證券發布最新報告指出，英特爾有擴大委外代工的趨勢，預測 2025 年其委外代工總需求將上看 194 億美元，台積電有望成為最大贏家。

特斯拉 (TSLA-US) 走升 0.46% 至每股 258.08 美元。特斯拉在準備推出新款 Model 3 的同時，正在美國和加拿大市場對 Model 3 庫存車提供大幅折扣，其中，美國市場的特斯拉 Model 3 庫存車幅度在 3,000 至 5,000 美元之間。

蘋果 (AAPL-US) 揚升 0.12% 至每股 187.87 美元。國際數據資訊公司 (IDC) 近日下修 2023 年全球智慧手機出貨量預估，但蘋果卻逆勢成長，預測 iPhone 市佔率將在今年達到史無前例的新高。

全球雲端客戶關係管理軟體領導廠商 Salesforce (CRM-US) 走高 2.99% 至每股 221.46 美元。Salesforce 週三公布第二季業績和第三季財測超出華爾街預期，並上調全年財測。

英特爾 (INTC-US) 收紅 1.77% 至每股 35.14 美元。美國晶片業龍頭英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 透露，他對公司業績前景感覺良好。

戴爾 (DELL-US) 收紅 1.01% 至每股 56.24 美元，盤後其股價飆升超過 7%。戴爾週四盤後公布最新財報亮眼，調整後每股純益為 1.74 美元，營收為 229.3 億美元，其中個人電腦和數據中心硬體銷售優於預期，為 PC 市場帶來一大利多。

加拿大瑜珈品牌露露檸檬 lululemon (LULU-US) 收高 1.20% 至每股 381.26 美元，盤後股價續揚。lululemon 盤後財報傳佳音，銷售額和利潤增長 18%，超出華爾街預期，同時公司還上調全年財測，強調其運動服需求保持強勁。

晶片大廠博通 (AVGO-US) 收高 3.43% 至每股 922.89 美元，盤後股價重挫逾 4% 。博通最新財報尚可但財測不佳，凸顯電子元件的需求仍然低迷。博通於法說會指出，所有業績增長來自客戶與人工智慧 (AI) 相關的開支，若無 AI，晶片部門業績將與去年同期持平。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 22.8 萬，預期 23.5 萬，前值 23.2 萬

美國上週續領失業金人數報 172.5 萬，預期 170.3 萬，前值 169.7 萬

美國 7 月 PCE 年增 3.3%，預期 3.3%，前值 3.0%

美國 7 月核心 PCE 年增 4.2%，預期 4.2%，前值 4.1%

美國 7 月 PCE 月增 0.2%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國 7 月核心 PCE 月增 0.2%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國 7 月個人收入月增 0.2%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 7 月個人支出月增 0.8%，預期 0.7%，前值 0.6%

美國 8 月芝加哥 PMI 報 48.7，預期 44.1，前值 42.8

華爾街分析

Key Private Bank 首席投資長 George Mateyo 指出：「鑑於勞動力市場持續走強，且經濟增長仍高於趨勢水平，聯準會將認為通膨正在降溫，但還不夠。」

NovaPoint 首席投資長 Joseph Sroka 表示：「8 月份，那些關於人工智慧和大型科技公司的一些熱情已被消化。投資人正在尋找投資的新主題，以擴大對今年股票報酬率。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主