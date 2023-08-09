AI伺服器潛力大 大摩喊加碼 戴爾漲逾5%

戴爾 (Dell Technologies) (DELL-US) 獲摩根士丹利看漲，周二 (8 日) 在美股大盤走跌、科技股艱困之際，股價大漲 5% 以上。

分析師 Erik Woodring 認為，戴爾正在成為用於生成式人工智慧 (Gen AI) app 的伺服器公司。

Woodring 周二報告指出，即使因輝達 (NVDA-US) 的 GPU 供應緊繃而有所縮限，但戴爾仍正快速增建 AI 伺服器。

在 2025 年 1 月的會計年度中，他估計戴爾有可能自 AI 伺服器中增加 30 億至 70 億美元營收，以及每股 10 至 50 美分的獲利，從而使業績較預期高出 4% 至 5%。

Woodring 維持對該股「加碼」評級以及 56 美元的目標價，略低於現行交易價。但以 AI 伺服器的潛力而言，他的牛市估值自 81 美元升至 84 美元。

戴爾周二上漲 5.52%，收每股 57.58 美元。該股今年迄今已漲逾 43%。

他迄今看漲戴爾的理由是基於 PC 需求預期改善、該股可能被納入 S&P 500 股指，以及戴爾股東加速資本回報，「但我們相信，以生成式 AI 為中心的新論點角度正在浮現。」

根據其報告，供應鏈消息人士透露，戴爾預計今年將生產 1.5 萬至 2 萬台伺服器，2024 年將生產 2 萬台至 2.5 萬台伺服器。

Woodring 指出，目前關鍵瓶頸在於能否取的 GPU。輝達 H100 晶片交期約 30 至 40 周，但若戴爾能將伺服器訂單轉化為營收，將可大幅提振戴爾。