印度祭PC進口管制 蘋果、戴爾和宏碁等供應商恐受衝擊

為促進本土製造業發展，印度政府周四 (3 日) 宣布，即日起將對筆電、平板和個人電腦 (PC) 實施進口管制，此舉恐嚴重打擊蘋果 (AAPL-US)、戴爾 (DELL-US)、宏碁 (2353-TW) 與三星等企業，迫使他們加快腳步投入當地生產。

印度現行法規允許進口商自由進口筆電，但在新規範的運作下，進口商必須事先向當局申請許可才能進口，類似 2020 年對電視實施的進口管制。

產業高層表示，印度當局實施進口限制，意味著未來發布的每一款新品，都必須面臨更長的等待時間。

今年 4 月至 6 月期間，包含筆電、平板和 PC 在內，印度電子產品進口額為 197 億美元，年增 6.25%。研調機構 Counterpoint 預估，印度筆電和 PC 市場每年價值達 80 億美元，其中有三分之二是由海外進口。

印度政府並未在公告中說明採取這項措施的原因，但在「印度製造」的願景之下，莫迪政府積極促進本土製造業發展並抑制進口。

Emkay Global 經濟學家 Madhavi Arora 認為，莫迪政府的目的似乎是為了替代某些大量進口的產品。

針對上述報導，蘋果、戴爾和三星未立即回應路透置評請求，他們和宏碁、LG 電子、聯想以及惠普 (HPQ-US) 一樣，都是印度筆電市場的主要供應商。

除了促進本土製造業發展外，另一位政府消息人士表示，最新進口管制的目的還有限制中國供應，因當局認為中國進口商品存在安全疑慮。

目前遭印度官方限制的商品，有一半是由中國進口的。自 2020 年爆發邊境衝突以來，中印關係急速惡化，促使政府採取多項反中措施，試圖遏制中國的投資和貿易。