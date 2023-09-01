俄羅斯與OPEC+達成共識 同意進一步削減石油出口



路透周四 (31 日) 報導，俄羅斯副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 告訴總統補丁，俄國與石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 達成協議，同意進一步削減石油出口。俄國將於下周宣布其若干後續措施。

俄羅斯已承諾 8 月將其原油出口量每日減少 50 萬桶，然後在 9 月將原油出口量降幅縮減至每日 30 萬桶。諾瓦克昨日表示，俄羅斯正在討論把 9 月的出口削減措施延長至 10 月份。

諾瓦克本周稍早曾說，俄羅斯 9 月出口削減量將根據 5 月至 6 月的平均水準來衡量。不過他並未給出確切的數字。根據彭博援引的行業數據，5 月至 6 月，俄國透過海運和油管平均每天出口 486 萬桶原油。

俄羅斯延長削減石油出口措施，正值沙烏地阿拉伯可能延長其減產措施之際。在接受媒體調查的交易員和分析師中，大多數預估沙國每日減產 100 萬石油的計畫可能至少延長到 10 月，好繼續提振油價。OPEC + 的一些代表私下也有相同預測。

通常沙國會在每月的第一周正式發布是否延長額外減產的決定。因此接下來幾天，沙國將會公布相關訊息。

沙國與俄國是 OPEC + 最重要的兩大成員國。國際能源署 (IEA) 曾在 7 月表示，隨著沙國主動減產開始產生影響，該國的原油產量會低於俄羅斯，在去年出後始次將 OPEC + 內第一大產油國寶座拱手讓給俄羅斯。

當前，儘管全球原油需求攀升、走向創紀錄的水準，全球原油供給也在收緊，但由於對經濟增長不確定性的擔憂，油價 6 月下旬以來的漲勢陷入停滯。分析認為，美國夏季出行高峰季接近尾聲、汽車工人罷工迫在眉睫、美國政府也可能再次關門等一系列因素都可能意味著需求存在問題，對未來油價走勢不利。

業內人士指出，在上述不確定性的背景下，如果沙國和俄羅斯提振油價的政策放鬆得太早，投機性空頭可能會捲土重來。

截稿前，10 月到期的西德州原油期貨上漲 1.03%，至每桶 82.47 美元；10 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.92%，至每桶 86.65 美元。