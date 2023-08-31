美上周初領失業金人數降至22.8萬人 創4周新低

美國勞工部周四 (31 日) 公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 22.8 萬人，低於市場預期的 23.5 與修正後前值 23.2 萬人，創 4 周以來新低；上周續領失業金人數報 172.5 萬人，高於市場預期的 170.3 萬人和修正後前值 169.7 萬人。

美國上周初領失業金人數降至 4 周以來新低。(圖：ZeroHedge)

截至 8 月 26 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.8 萬人，低於市場預期的 23.5 萬人，較上周修正後的 23.2 萬人減少 4 千人，4 周移動平均值報 23.75 萬人。

截至 8 月 19 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 172.5 萬人，較上周修正後的 169.7 萬人增加 2.8 萬人，低市場預期的 170.3 萬人，4 周移動平均值報 170.42 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

報告顯示，紐約周的失業金申請人數增幅最大，而爆出詐領失業金的俄亥俄州持續下降，因詐領案例已被消除。值得注意的是，續領失業金人數上周回升至 170 萬以上，這一趨勢可能在未來持續下去。

美上周續領失業金人數持續成長。(圖：ZeroHedge)

經濟分析公司 MFR 首席美國經濟學家 Josh Shapiro 在數據發表前表示，初領失業金的人數依然很低，表明儘管科技和其他行業裁員已為大眾所知、徵才廣告也有所減少，但大多數企業仍一直在召聘員工。

儘管如此，Shapiro 認為隨著信貸環境的收緊以及貨幣政策大幅收緊的影響尚未全部顯現，整體就業市場狀況可能會降溫。

目前經濟學家預估，即將在周五 (9/1) 公布的 8 月非農新增就業人數為 17 萬人、失業率將降至 3.5%。

此外，據咨詢公司 Challenger, Gray & Christmas 公布的 8 月企業裁員月增 217%、年增 267%。其中 8 月倉儲部分以 32,123 的裁員人數領先所有行業，主因是美貨運巨頭 Yellow Corp 破產影響。

美 8 月倉儲部分以 32,123 的裁員人數領先所有行業，主因是美貨運巨頭 Yellow Corp 破產影響。(圖：ZeroHedge)

目前倉儲業是美國今年宣布裁員的第五大產業，裁員人數為 42,768 人，比去年同期宣布的 7,689 人成長 456%。

Challenger, Gray & Christmas 的勞工專家兼資深副總裁 Andrew Challenger 表示，職位空缺正在減少，美國工人現在更不願意離開自己的職位，在疫情的招聘狂潮後，就業市場正在重新調整。

Challenger 還說，隨著技術顛覆和企業在經濟上採取節約成本的方法，裁員人數增加並不令人意外。